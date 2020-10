Um dos pilotos mais consistentes da temporada 2020 da MotoGP, Joan Mir teve um GP da França abaixo da média, largando apenas em 14º para terminar em 11º. Após a corrida, o piloto da Suzuki disse que "uma corrida ruim é permitido", aproveitando que seu principal rival na luta pelo título, Fabio Quartararo, não foi muito melhor.

Mir já havia sofrido na classificação, sem conseguir passar para o Q2 devido à temperatura baixa de Le Mans, que influenciou seus pneus no sábado e no domingo. Na corrida, ele chegou a estar em 19º, mas se recuperou no final.

Ele se envolveu em uma batalha com Quartararo na última volta pelo nono lugar, mas acabou perdendo posições para ele a outra Yamaha, a de Maverick Viñales. Agora, o espanhol está a 10 pontos do francês da Petronas, mas admite que o resultado foi aceitável dentro do possível no controle de danos.

"Acho que ambos não estávamos nas posições esperadas", disse ao Motorsport.com. "Foi OK porque em condições secas, ele tem algo a mais que os demais, então teria chances de vencer".

"Eu não estava rápido no seco, não lutaria pela vitória. Então foi OK. Uma corrida ruim é permitida, mas não posso repetir essa performance em Aragão".

