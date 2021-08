Marc Márquez teve um forte contato com a Aprilia de Aleix Espargaró na curva 1 da primeira volta do GP da Estíria neste domingo, que deixou Aleix extremamente furioso.

Na relargada, a dupla de novo fez contato na primeira curva. Apesar de que desta vez Márquez foi forçado para a lateral de Aleix depois que Fabio Quartararo ultrapassou os dois. Espargaró caiu para 16º depois do toque e acabou abandonando a corrida com problemas no motor.

Ele expressou sua raiva com os comissários por não terem dado uma punição para Márquez, mas o piloto da Honda não acredita que os acidentes passaram dos limites e diz que a culpa é 50-50 nos dois casos.

"Nós conhecemos o Aleix", disse Márquez quando perguntado pelo Motorsport se os comentários de Espargaró foram exagaredos. "Se eu preciso reclamar de todos os toques, o que eu posso fazer? Na Holanda ele me tocou na última chicane, eu quase caí e eu nunca reclamei. Aqui, na primeira corrida, eu tive um toque, Mir tentou me ultrapassar e tivemos um grande choque, ele me tocou e eu não reclamei."

"Eu quero dizer, isso é correr. E sim é verdade, e eu sempre tento falar honestamente, na primeira corrida, se alguém errou foi eu, porque ele abriu um pouco e tentei ultrapassar, já que naquela curva se você fica em dúvida é fácil que alguém chegue e ganhe várias posições."

"Então eu fui, não esperava uma batida grande, mas aconteceu. Na segunda, foi erre dele. Eu comecei melhor que ele, eu estava em um boa posição e na freada a gente estava lado a lado. Mas ele soltou os freios e entrou, aí o Quartararo estava por dentro e a gente se tocou. Mas na primeira largada foi erro meu, na segunda é culpa dele."

Márquez conseguiu correr com o grupo de líderes na primeira corrida antes da bandeira vermelha, mas teve problemas de aderência na relargada após trocar os pneus, terminando em oitavo.

Your browser does not support the audio element.