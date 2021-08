Dani Pedrosa caiu na curva 3 da terceira volta do GP da Áustria, o que deixou a sua KTM 'perdida' no traçado de corrida. Lorenzo Savadori, da Aprilia, não teve tempo de desviar da moto de Pedrosa ao sair da curva e a batida o lançou para fora da sua máquina, que pegou fogo junto com a KTM.

O fogo se espalhou por aquele trecho da pista, causando uma bandeira vermelha. Savadori quebrou o tornozelo no acidente e está fora do GP da Áustria. Pedrosa conseguiu relargar e terminou a prova em décimo, sua primeira corrida desde a aposentadoria no GP de Valência, em 2018.

O espanhol não sabe o explicar o porquê do acidente, assim como não lembra de outra situação em seus quase 20 anos de MotoGP em que ficou perdido na pista com as motos voando ao seu lado.

"É, sim, uma largada difícil na primeira corrida porque eu não sei porque caí, disse Pedrosa. "Talvez eu enconstei na linha interna ou talvez o pneu estava muito frio no lado direito. Eu estava usando o pneu duro na frente por causa do clima frio de hoje. Eu não sei porquê. Eu entrei na curva quando estava no ângulo máximo e eu tentei levantar a moto da curva e ela não subiu, então eu fui ao chão."

"Eu rodei no meio da pista, infelizmente o Savadori acertou a minha moto e se machucou. Eu peço desculpas por isso. Mas eu fui muito sortudo. Eu não acho que nunca tive uma situação assim na minha carreira, eu estava em choque de ver todas as motos passando por todos os lados. Felizmente eu fiquei bem"

Crash at turn 2 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Essa foi a terceira corrida consecutiva da MotoGP no Red Bull Ring que teve uma bandeira vermelha devido a um grave acidente. Mais uma vez isso levantou os questionamentos sobre a segurança do circuito para a categoria rainha das motos.

Mas por mais que os pilotos concordem que a segurança da pista precise ser melhorada, muitos acreditam que o acidente poderia ter acontecido em qualquer lugar.

"Eu não acho que foi um acidente assustador do tipo que só pode acontecer aqui, isso poderia ter acontecido em qualquer pista", disse o substituto da Petronas SRT Cal Crutchlow. "Eles tiveram sorte. Foi bom que todos estão OK, claro que o Lorenzo machucou o tornozelo, mas tenho certeza que logo ele volta", concluiu.

Jack Miller, da Ducati, adicionou: "A bandeira vermelha de hoje foi diferente [das outras]. Isso pode acontecer em qualquer pista, quando uma moto cai e outra a acerta quando estão todos correndo tão próximos. Não acho que hoje foi culpa do circuito".