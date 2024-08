MotoGP: Márquez domina TL1 em Aragón; Bagnaia é o 21º

O GP de Aragón começou bem para a Ducati na MotoGP, isso porque Marc Márquez dominou o primeiro treino livre na MotorLand Aragón e terminou com quase meio segundo de vantagem de Jorge Martin, da Pramac Racing, mas ainda ficou dois segundos atrás do recorde estabelecido na pista em 2022.

A sessão começou com Maverick Viñales, da Aprilia, sendo o líder, ficando à frente de Johann Zarco, da LCR Honda. Os dois eram separados por 0s286, no entanto, ainda estavam em uma fase muito inicial e os tempos foram sendo melhorados consideravelmente.

Quando o relógio marcou dez minutos, Álex Márquez, da Gresini Ducati, estava na liderança e batalhava contra Jack Miller, da Red Bull KTM, e Pedro Acosta, da Red Bull GasGas Tech3.

A posição de Martin com a Pramac foi a primeira das Ducatis de fábrica com especificações 2024, já que o campeão mundial Francesco Bagnaia e o companheiro de equipe da Ducati, Enea Bastianini, tiveram dificuldades. Os dois italianos saíram da linha ou da pista várias vezes e o P21 de Bagnaia foi sua pior classificação no treino livre 1 da temporada, a 1s9 do futuro companheiro de equipe.

Acosta foi o terceiro mais rápido, a 0,6s de Márquez, e liderou outra RC16, com Brad Binder em quarto, igualando seu resultado da corrida de 2022 e indicando que as KTMs parecem mais confortáveis no asfalto escorregadio do que as Aprilias.

O piloto de destaque da marca italiana foi o piloto da Trackhouse, Miguel Oliveira, em sétimo. Fabio Di Giannantonio foi o quinto mais rápido. O italiano, que marcou um dos melhores desempenhos da Ducati GP23 até agora nesta temporada, está se recuperando após cair na sexta-feira do último GP e deslocar o ombro.

Jack Miller, da KTM, chegou em oitavo, reforçando o início positivo do dia para o time da Pierer Mobility. Por sua vez, Franco Morbidelli fechou os dez primeiros e foi o último piloto dentro da faixa de um segundo de Márquez.

Viñales foi o 12º, mas se saiu melhor do que seu companheiro de equipe na Aprilia, Aleix Espargaro, que ficou em 22º e último lugar, três segundos abaixo do ritmo.

MotoGP Aragón GP - Resultados do TL1:

