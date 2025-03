Fabio Quartararo saiu da sexta-feira do GP da Tailândia de MotoGP com sensações mistas. Mesmo notando a progressão da Yamaha, garantindo a vaga direta no Q2 do classificação, o campeão de 2021 aponta que a M1 ainda tem alguns pontos fracos que precisam ser resolvidos.

O oitavo lugar mostra o progresso feito pela Yamaha nos últimos meses. No ano passado, ele terminou as sextas-feiras no top 10 em apenas seis das 20 etapas disputadas, sendo quatro na segunda metade do campeonato. E, na própria Tailândia, Quartararo havia terminado a corrida na 12ª posição.

As promessas do TL1, quando a Yamaha colocou três das quatro motos no top 8, não se confirmaram, com Quartararo sendo o único da marca entre os dez primeiros no fim do dia, mesmo com ele enfrentando problemas com a dianteira da moto, similares aos que havia comentado na pré-temporada.

"Uma sensação um pouco melhor do que durante o teste com a dianteira", resumiu Quartararo. "Ainda não estou muito confortável, mas o objetivo era estar no Q2, e aqui estamos, a apenas dois décimos do terceiro lugar. Acho que isso é muito bom".

"É muito melhor estar diretamente no Q2", enfatizou. "É o mais difícil porque a pista está melhorando a cada dia. Em geral, quando você está no Q2 direto, você faz um pouco de progresso no sábado, então espero que seja assim amanhã".

Como você explica esse salto em apenas alguns meses? Quartararo atribui isso principalmente a um motor mais eficiente, embora ainda imperfeito:

"No ano passado, o maior problema era que nosso motor era muito lento. Não estou dizendo que nosso motor é super-rápido agora, mas é um problema menor do que no ano passado. Ainda precisamos melhorar muito a potência porque sentimos que, com muito menos força aerodinâmica [downforce] do que os outros, ainda somos muito, muito lentos".

Fabio Quartararo Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quanto às dificuldades encontradas neste circuito com o pneu dianteiro, a Yamaha não foi capaz de fornecer uma solução, mas a situação está um pouco mais sob controle: "Nós não mudamos nada. Eu não sei. Com o pneu macio, me senti um pouco melhor hoje. Talvez os pneus de teste tenham ficado aqui por um bom tempo e isso me deu uma sensação estranha".

"Hoje o macio estava melhor, o duro estava muito parecido com o que senti no teste. Não é muito simples, mas nossa moto realmente faz o tempo com a frente e não estamos em posição de fazer isso. Vamos ver, mas acho que fizemos um bom trabalho hoje".

No entanto, esse trabalho não pôde ser totalmente concluído porque Fabio Quartararo ficou sem gasolina durante uma largada de treino após o final da sessão. Essas falhas foram um problema recorrente no ano passado, mas desta vez não houve motivo para preocupação.

"Não acho que tenha sido culpa da equipe. Tínhamos planejado dar três voltas, mas queríamos fazer o teste de largada, o que significava dar uma volta a mais. Eu disse a mim mesmo que iria dirigir devagar, mas não deu certo".

