Marc Márquez lesionou-se no final de outubro enquanto treinava em uma moto na terra, sofrendo uma pancada na cabeça que resultou em uma lesão no olho. Desde então, as notícias sobre o progresso na evolução do piloto, que perdeu os dois últimos GPs da MotoGP do ano passado e o teste de Jerez, vital para o desenvolvimento do protótipo de 2022, foram poucas.

Esta quinta-feira, a Honda informou que a recuperação está no bom caminho e que espera poder contar com o piloto para os primeiros testes da pré-temporada, que decorrerão em Sepang nos dias 5 e 6 de fevereiro.

"Marc Márquez foi submetido a um exame médico com o Dr. Sánchez Dalmau na última segunda-feira para analisar a situação de sua diplopia. O oftalmologista confirmou uma clara melhora na visão do oito vezes Campeão do Mundo.”

Esta evolução levou o piloto da equipe Repsol Honda a receber autorização para treinar em uma moto e a disciplina que Marc escolheu foi o motocross. O piloto espanhol montou em uma moto três meses depois no circuito de Ponts (Lleida) onde, depois de fazer várias voltas, as sensações foram positivas.

O próximo passo para Márquez será treinar em um circuito de velocidade”, diz o comunicado da Honda.

Márquez perdeu a pré-temporada de 2021 devido a uma grave lesão no braço direito que sofreu na primeira corrida de 2020, em Jerez, que o obrigou a passar por três cirurgias. Depois de reaparecer em Portugal em meados de abril, o piloto da Honda sofreu desconforto ao longo do percurso, até que uma queda durante o treino no dia 31 de outubro causou diplopia (visão dupla) no olho direito, o que colocou em risco a sua participação, mais uma vez, no desenvolvimento da moto durante a pré-temporada de 2022, justamente quando os fabricantes conseguiram se livrar do congelamento do motor devido à pandemia.

A Honda apresentará a pintura da moto para a próxima temporada, com Márquez e Pol Espargaró, no dia 8 de fevereiro, quando as equipes já viajam para a Indonésia para enfrentar o segundo e último teste de pré-temporada no novo circuito de Mandalika, de 11 a 13 do mesmo mês.

A temporada oficial começará com o GP do Catar, que acontecerá de 4 a 6 de março em Losail.

