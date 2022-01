À medida que a pré-temporada da MotoGP 2022 se aproxima, o cronograma de apresentações das equipes vai ganhando forma. Neste ano, serão 12 equipes na categoria-rainha do Mundial de Motovelocidade, com seis construtoras representadas.

A Ducati será a mais presente, com oito motos, ou seja, um terço do grid. Yamaha, Honda e KTM terão quatro máquinas cada, tendo uma equipe oficial e uma satélite. Já Suzuki e Aprilia contam com apenas uma estrutura única e, portanto, duas motos.

Entre as 12 equipes de 2022, pode-se dizer que há três novatas. A Gresini segue envolvida na MotoGP, mas agora desvinculada da Aprilia, voltando a ser independente e satélite da Ducati. A estrutura da VR46 assume a entrada da Avintia, também correndo com as motos italianas. Já a RNF busca continuar o bom trabalho da Petronas SRT, mantendo inclusive a direção de Razlan Razali, a bordo das M1 da Yamaha.

Algumas datas das apresentações já foram reveladas e foi a Gresini quem deu o pontapé inicial em 15 de janeiro, em um evento na sede da equipe em Faenza, na Itália. Um ano após a morte de seu fundador, Fausto Gresini, a equipe revelarou as motos de Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, que estreia na categoria.

Ainda em janeiro, será a vez da RNF, que fará sua "estreia" tendo novamente Andrea Dovizioso, que já entrou no ano passado substituindo Franco Morbidelli, quando este foi promovido para a equipe oficial da Yamaha, tendo ao seu lado o estreante Darryn Binder, piloto que tem a distinção de ter pulado diretamente da Moto3 para a MotoGP.

Fechando o primeiro mês do ano, temos a equipe que promete vir com tudo em 2022: a Ducati, com apresentação no dia 28. Após dominar a metade final da temporada passada, as expectativas são altas para a dupla Francesco Bagnaia e Jack Miller.

Depois, as datas reveladas até aqui são concentradas em fevereiro, começando com a Pramac Racing no dia 02, pouco antes de embarcar para a pré-temporada na Malásia. As demais datas já confirmadas devem acontecer diretamente do autódromo de Sepang, com uma sequência das equipes oficiais da Yamaha, Suzuki e Honda, sendo que esta última fará apenas após os testes.

No total, a MotoGP terá cinco dias de pré-temporada, sem contar com o shakedown marcado para o início de fevereiro em Sepang. O autódromo malaio receberá a principal categoria da motovelocidade mundial nos dias 05 e 06 de fevereiro, enquanto nos dias 11 e 13, o grid terá o primeiro contato com o circuito indonésio de Mandalika.

A temporada 2022 da MotoGP começa oficialmente em 06 de março com o GP do Catar, prova noturna no circuito de Losail, que recebeu a F1 no ano passado.

Este calendário será atualizado de acordo com os anúncios das equipes.

Confira o calendário de apresentações das equipes da MotoGP:

Montadora / Equipe Data Local Gresini Racing MotoGP 15 de janeiro Faenza WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 de janeiro Verona Ducati Lenovo Team 28 de janeiro Online Pramac Racing 02 de fevereiro A confirmar Monster Energy Yamaha MotoGP 04 de fevereiro Sepang Team Suzuki Ecstar 04 de fevereiro Sepang Repsol Honda Team 08 de fevereiro Online Red Bull KTM Factory Racing A confirmar A confirmar Aprilia Racing A confirmar A confirmar LCR Honda A confirmar A confirmar Tech3 KTM Factory Racing A confirmar A confirmar VR46 Racing Team A confirmar A confirmar

