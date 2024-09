MotoGP: Pramac/Yamaha anuncia Miguel Oliveira para 2025

Miguel Oliveira assinou um acordo com a Yamaha para competir por sua nova equipe satélite, a Pramac na temporada de MotoGP de 2025.

Como era amplamente esperado, Oliveria deixará a Trackhouse/RNF Racing após duas temporadas para se tornar um piloto de fábrica da Yamaha no ano que vem, correndo em uma M1 na Pramac.

O piloto português traz consigo uma vasta experiência da KTM e da Aprilia e se juntará à Pramac com pelo menos cinco vitórias e sete pódios em seu nome.

Sua saída da Aprilia foi confirmada no mês passado quando a Trackhouse contratou Ai Ogura para ser parceiro do titular Raul Fernandez em 2025.

“É um grande privilégio para mim representar uma marca tão icônica em nosso esporte como a Yamaha”, disse Oliveira. “Ao longo dos meus anos de progressão e chegada à MotoGP, sempre olhei para as motos azuis com grande entusiasmo.

“Agora é uma realidade, e quero agradecer à Yamaha Motor Company por seu comprometimento comigo em uma fase de transição tão importante do projeto. O Sr. Lin Jarvis foi uma figura-chave no início das discussões e na realização disso.

"Acredito que posso ser útil neste período de transição para trazer a moto de volta ao topo. Quero agradecer ao Sr. Campinoti, Gino Borsoi e toda a equipe da Pramac por embarcarem nessa jornada juntos. Não poderia estar mais feliz e animado para começar este novo capítulo."

A Pramac está encerrando uma parceria de duas décadas com a Ducati para se juntar à Yamaha como sua primeira equipe satélite desde 2022, ironicamente depois que a equipe atual de Oliveira, a Trackhouse (na época operando como RNF Racing), deixou a fabricante japonesa para unir forças com a Aprilia.

A Yamaha está recrutando diretamente os pilotos para a Pramac e deve anunciar Jack Miller como seu segundo piloto em breve.

A segunda vaga da Pramac é a última restante no grid da MotoGP de 2025.

“Temos o prazer de anunciar que um piloto profissional e experiente como Miguel Oliveira está se juntando à formação da Yamaha para 2025-2026, e damos a ele as boas-vindas ao Projeto Yamaha MotoGP”, disse o chefe da Yamaha MotoGP, Lin Jarvis.

“Miguel é um piloto que tem o conhecimento técnico, experiência, velocidade e precisão necessários para melhorar o desempenho da Yamaha YZR-M1. Estamos realmente ansiosos para trabalhar com ele como um membro-chave do projeto Yamaha MotoGP, e ele pode contar com nosso total apoio.”

