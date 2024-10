A MotoGP teve mais uma etapa no Japão, que consagrou duas vitórias de Pecco Bagnaia, mas ficou marcada por duas quedas de Pedro Acosta, que tinha a pole position nas duas corridas.

Após um fim de semana perfeito, Bagnaia se aproxima ainda mais de Jorge Martín. Agora, os dois pilotos estão divididos por apenas 10 pontos.

Acosta não somou nenhum ponto no Japão, mas manteve a sexta posição no campeonato.

Confira como está a situação do campeonato

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!