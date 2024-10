Pecco Bagnaia conseguiu diminuir a diferença de pontos para Jorge Martín após o GP do Japão ao conseguir a pontuação máxima. Na disputa pelo título da MotoGP, os 11 pontos são muito importantes na classificação.

"Quero conquistar este título", avisou o bicampeão após sua oitava vitória na temporada, um feito que ele nunca alcançou antes.

"Você tem que acreditar e nunca desistir! Sempre tentarei fazer o meu melhor. Oito vitórias é algo notável, é a primeira vez [que faço isso na MotoGP]. A última vez foi em 2018, quando ganhei [o título] na Moto2".

Embora também tenha sofrido grandes perdas nesta temporada, Bagnaia parece mais sólido do que nunca no final deste GP, que ele nunca venceu e para o qual seu rival parecia ser o favorito. Um acidente de Martín na qualificação mudou tudo e Bagnaia, confiante desde a primeira sessão de treinos, conseguiu aproveitar sua chance.

Primeiro, ele venceu a corrida Sprint enquanto o líder do campeonato interrompia seu retorno em quarto lugar, depois na corrida principal, onde ele a controlou com maestria.

Nos minutos iniciais, Pedro Acosta foi um bom competidor, uma vez que estava na pole position. No entanto, caiu após três voltas, conseguindo voltar apenas como 20° antes de abandonar a sessão.

"Percebi quando vi no meu painel: a equipe me disse que não era mais Pedro, mas Jorge que estava atrás, então entendi", explicou o piloto da Ducati.

"Com Pedro, tive que atacar um pouco mais no início da corrida. Acho que ele estava se esforçando muito para recuperar a posição, porque quando você está perto do cara da frente, quando você está a menos de meio segundo atrás, é muito difícil administrar a frente. Então, acho que ele queria passar".

"Depois, tentei administrar minha vantagem sobre Jorge da melhor forma possível. Não foi fácil, porque ele voltou um pouco nas últimas voltas".

Sua liderança nunca caiu para menos de sete décimos, o suficiente para ser administrada à sua maneira. E mesmo à distância, ele esperava que o ritmo que impôs pudesse prender o adversário.

"Eu tinha tudo sob controle, mas, acima de tudo, esperava que, com os tempos que ele marcou, ele estivesse acabando [com os pneus]. Porque eu estava em uma situação em que já tinha acabado tudo naquele momento, e quando tentei acelerar um pouco para melhorar meu ritmo, meu pneu traseiro não estava com a mesma opinião! Então, eu estava tentando ser competitivo sem perder muito".

"Quando vi que ele estava se aproximando, tentei mudar um pouco a minha frenagem. Eu estava tendo um pouco de dificuldade para parar a moto e ela estava tremendo muito nessa parte", disse Bagnaia.

"Tentei aumentar um pouco o ritmo e aumentei minha vantagem novamente, mas não foi fácil. O ritmo estava incrível hoje, muito mais rápido do que há dois anos [no seco]. É ótimo!"

