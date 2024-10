Marc Márquez teve um fim de semana um pouco instável na MotoGP na etapa do Japão. Ao se classificar em nono lugar, o piloto não parecia ser um dos favoritos ao pódio. No entanto, o campeão espanhol provou, mais uma vez, ser capaz de conquistar o terceiro lugar no traçado japonês.

Porém, em sua visão, a corrida foi "chata, mas tática", como defendeu ao site oficial da MotoGP. Essa é uma definição muito pessoal do que pode ser o tédio, especialmente porque nas primeiras voltas ele ganhou seis posições, mas o fato é que o resto da corrida deixou o competidor com fome de mais.

"Foi chato porque não houve ultrapassagens, e eu adoro ultrapassagens", explica Márquez. "Fiz um bom retorno, com algumas boas primeiras voltas", admite.

No entanto, quando conseguiu ultrapassar todos aqueles que tinha que ultrapassar na quinta volta, o piloto da Gresini já estava 1s3 atrás da dupla líder, com Pecco Bagnaia à frente de Jorge Martín.

"Obviamente, quando você começa na frente, tudo é diferente, mas eu comecei em nono. Fui bem na primeira volta, mas não perfeitamente também, porque na curva 10, quando Jorge me passou, faltou um pouco de aceleração, depois Miller me passou na curva 11 e perdi tempo. É assim que acontece".

Em um ritmo mais lento do que o dos dois líderes, Márquez já estava quatro segundos e meio atrás quando foi chamado à ordem por sua Ducati.

"Ganhei muitas posições, mas quando eu estava em terceiro lugar, eles já estavam um pouco mais atrás. Tentei continuar avançando, várias vezes, e em um determinado momento disse a mim mesmo que iria atacar. Mas atacar significa correr mais riscos nos pontos de frenagem e eu fui para fora na Curva 1, perdendo um segundo e meio em uma volta".

"É verdade que Pecco aplicou uma estratégia perfeita, que era largar em primeiro e pressionar, controlando os pneus, mas tentando construir uma vantagem porque sabia que Martín e eu estávamos largando atrás".

"Mas, nesse tipo de circuito de parada e retorno, se você está atrás de alguém, perde muito desempenho na frenagem e não ganha na saída por causa da aerodinâmica, o que torna a vida muito complicada e você só pode ultrapassar a pessoa da frente se for dois ou três décimos mais rápido. Caso contrário, se você for apenas um décimo mais rápido, é impossível".

O medo da volta de Bastianini

Depois do grande aquecimento na 14ª volta, Marc Márquez esqueceu qualquer ambição de alcançar os dois primeiros colocados e se concentrou em outro adversário de peso, aquele que havia resistido de forma impressionante ontem na corrida de sprint.

"A partir daí, a segunda corrida começou: tentando controlar Bastianini. Fiquei um pouco assustado nas últimas voltas porque ele estava muito rápido. Mesmo quando eu estava a apenas 1m45s, ele estava me alcançando!", disse o espanhol, feliz por ter conseguido controlar a situação.

Marc Márquez temeu o retorno de Enea Bastianini no final da corrida. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Acho que fomos os mais rápidos na última volta. Eu estava atacando e tentando ser super cuidadoso com tudo. Estava forçando muito o pneu dianteiro. O traseiro estava acabado, então comecei a correr riscos com o dianteiro".

"Pensei em tentar, mas, mesmo assim, pude ver que ele ainda estava diminuindo a diferença, então fiquei um pouco assustado, mas, mesmo que a situação não estivesse sob controle, me senti muito bem".

No final, Bastianini não teve a oportunidade de atacar Márquez e foi o oitavo pódio do espanhol neste 16º GP da temporada. No campeonato, ele ganhou apenas um ponto de seu rival no fim de semana como um todo, mas seu resultado geral foi positivo.

"Começamos o fim de semana muito atrás [de Bagnaia e Martín], mas terminamos bem perto. Não é o suficiente, mas estamos no caminho certo", diz ele.

"É bastante positivo. Há algumas coisas que precisamos entender, especialmente porque neste fim de semana eu parecia ser super rápido com o pneu macio e no ataque contra o tempo, mas um pouco mais problemático com o pneu traseiro médio, enquanto foi completamente o oposto nas outras corridas. Precisamos descobrir o motivo".

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!