A Pirelli começa a se movimentar visando o novo acordo exclusivo de fornecimento de pneus para a MotoGP, válido a partir de 2027. Por isso, a marca italiana visa realizar um primeiro teste com a categoria ainda neste ano, escolhendo o circuito de Aragón como palco da estreia, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O teste, que ainda não tem data marcada, será realizado no verão europeu e será reservado para os pilotos de teste das cinco fabricantes que participam do campeonato: Honda, Aprilia, Yamaha, KTM e Ducati.

Embora a Pirelli não estreie oficialmente até a temporada de 2027, quando entrarão em vigor os novos regulamentos técnicos, marcados pela redução dos motores - de 1000cc para 850cc - e da aerodinâmica, os engenheiros da Pirelli querem ter um primeiro contato com os modelos atuais, mas com algumas características especiais.

Por exemplo, as motos usadas para o teste em Aragão, que serão as atuais de 1000cc, não terão nenhum dispositivo de ajuste de altura e serão equipadas com uma configuração aerodinâmica padrão.

Essas primeiras sessões serão realizadas em Motorland a qualquer momento após o GP de Aragón, marcado para o fim de semana de 06 a 08 de junho, e o teste da categoria, marcado para o dia 09 do mesmo mês.No caso do treinamento de desenvolvimento da Pirelli, todos os custos operacionais serão cobertos pelo fornecedor italiano.

O objetivo do teste é colocar na pista um primeiro protótipo dos pneus que a Pirelli projetou para a MotoGP e coletar o máximo de informações possível para desenvolvimento posterior. O próximo passo, já em 2026, será organizar vários dias de teste em diferentes circuitos, para começar a ajustar os compostos. Nessa segunda etapa, os testes já serão realizados pelos pilotos titulares de cada equipe. Afinal, são eles que poderão fornecer um feedback da mais alta qualidade.

Esse é um pequeno ponto de atrito entre a Pirelli e as equipes da MotoGP, já que a fornecedora pretende que os testes de 2026 sejam feitos às custas das equipes, que não têm planos de incluir isso em seus orçamentos por enquanto.

Após o anúncio de saída da Michelin, os funcionários da empresa francesa garantiram que sua intenção era continuar além de 2026 e que, de fato, já estavam trabalhando nos compostos de 2027, mas que a MotoGP havia optado por unificar o fabricante de pneus para as três categorias da MotoGP, bem como para a MotoE.

Com essa mudança, a marca de Milão agora fornecerá pneus para Fórmula 1, MotoGP e WorldSBK.

