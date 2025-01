MotoGP - Martín: Objetivo da Aprilia é o título de 2026

O campeão de 2024 da MotoGP, Jorge Martín, está ciente de que as chances de defender seu título em 2025 são muito pequenas. No entanto, o espanhol acredita que a Aprilia poderia lutar pelo campeonato já em 2026.

Após sua decisão de assinar um contrato de dois anos com a Aprilia depois que a Ducati promoveu Marc Márquez para a equipe de fábrica em seu lugar, Martín enfrenta a enorme tarefa de se familiarizar com a RS-GP.

"O desafio é enorme", explica ele em uma entrevista para o podcast Tengo Un Plan, "porque estou mudando de uma moto em que eu estava lutando pelas primeiras posições para uma que está na parte de trás do top 10".

Embora seu primeiro teste com a Aprilia RS-GP em novembro passado, em Barcelona, tenha sido melhor do que o esperado, Martín está moderando as expectativas em relação a 2025: "Não tenho ideia de como a moto realmente será".

No entanto, o piloto de 26 anos está determinado a tirar o melhor proveito da situação:

"Se eu começasse em quinto lugar e conseguisse vencer uma corrida ou terminar em segundo no final, eu ficaria muito orgulhoso", diz ele.

Martín enfatiza que o foco é o progresso e não a luta pelo título na nova temporada: "Colocar a Aprilia na briga pelo campeonato não será fácil, portanto, esse não é o objetivo para a nova temporada".

No entanto, Martín está otimista em relação às perspectivas de longo prazo: "A oportunidade [para o título] talvez possa chegar já em 2026. Por enquanto, eu só tenho que fazer o meu melhor".

Ao mudar para a Aprilia, Martín é o primeiro campeão de MotoGP desde Valentino Rossi em 2004 a começar com um novo fabricante depois de conquistar o título. Naquela época, Rossi trocou a Honda pela Yamaha e dominou a temporada, conquistando seu quarto título na categoria rainha.

A questão de saber se Martín usará o número 1 em sua motocicleta, o que ele já sugeriu várias vezes nas mídias sociais, também trará emoção. É provável que isso seja revelado na apresentação oficial da Aprilia em Milão, em 16 de janeiro.

MotoGP 25: BAGNAIA x MÁRQUEZ, como VALENTINO VAI SE METER, o que o CAMPEÃO MARTÍN pode fazer e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST fala sobre expectativas para MotoGP 2025:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!