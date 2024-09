A MotoGP definiu na noite desta sexta / madrugada de sábado o grid de largada para o GP da Indonésia, 15ª etapa da temporada 2024. Jorge Martín não deu chance aos rivais e garantiu a pole com mais de 0s5 de vantagem para Marco Bezzecchi em segundo, enquanto Francesco Bagnaia foi o terceiro.

Completam os doze primeiros do grid da sprint desta madrugada de sábado e o GP do domingo: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Raúl Fernández e Marc Márquez.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 11 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Álex Márquez, Álex Rins, Raúl Fernández, Johann Zarco, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Joan Mir, Luca Marini, Augusto Fernández e Aleix Espargaró.

A primeira parte da classificação foi marcada por duas quedas, de Aleix Espargaró e Álex Márquez, este já nos segundos finais.

Johann Zarco foi o mais rápido com 01min29s995, apenas 0s067 à frente de Raúl Fernández, com os dois garantindo a vaga no Q2. Ficaram com as posições de 13º a 21º: Aleix Espargaró, Álex Márquez, Álex Rins, Jack Miller, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Brad Binder, Joan Mir e Augusto Fernández.

Q2

Johann Zarco e Raúl Fernández garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Enea Bastianini, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio e Maverick Viñales.

Os minutos iniciais do Q2 foram marcados por quedas de Márquez e Bastianini, que conseguiram retornar nos estágios finais, mas com o espanhol voltando a ir ao chão.

No final, Jorge Martín destruiu os rivais para cravar a pole para o GP da Indonésia com um tempo de 01min29s088, 0s535 à frente do segundo colocado, Marco Bezzechi. Pedro Acosta foi o terceiro.

Completaram o top 12: Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Raúl Fernández e Marc Márquez.

A MotoGP volta à pista de Mandalika na madrugada deste sábado, para a disputa da corrida sprint do GP da Indonésia. A largada está marcada para as 04h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana do GP da Indonésia.

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!