O campeão de 2021 da MotoGP, Fabio Quartararo, mantém os pés no chão sobre o momento vivido pela Yamaha, mas começa a ver o progresso da marca fazendo a diferença, saindo feliz do primeiro dia de atividades para o GP da Indonésia ao garantir uma vaga direta no Q2 da classificação.

O francês teve uma corrida em Misano que aumentou sua confiança e começou a etapa de Mandalika com o sexto melhor tempo na segunda sessão de treinos, emergindo como o melhor não-Ducati na classificação.

Embora seja apenas a quinta vez nesta temporada que Quartararo chega ao Q2 com a força de seus esforços de sexta, esta é a sua terceira passagem consecutiva.

Ignorando as sugestões de que seu ritmo pode ser atribuído ao fato de Misano e Mandalika favorecerem o pacote da M1, por mais que admita que Motegi será um verdadeiro teste do nível atual da Yamaha, ele também está convencido de que uma mudança na mentalidade dentro da equipe agora está fazendo a diferença.

"Estou muito feliz, acho que demos alguns bons passos. Todos estavam muito próximos, mas pelo menos estávamos mais perto do topo do que do fundo, então isso é positivo", disse ele. "Acho que ainda temos dificuldades na curva 4 e na curva 14. Acelerando atrás de Enea [Bastianini] por duas voltas, dá para ver que estamos realmente perdendo muito. O mesmo acontece com a potência. A Ducati é muito mais rápida, mas não podemos nos queixar - estamos no Q2 e em sexto, o que é ótimo".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mas, sendo realista, acho que, para realmente ver nossa posição, se chegarmos ao Q2 no Japão, isso significa que demos um passo à frente".

Embora a Yamaha ainda não tenha conseguido chegar entre os cinco primeiros em uma corrida nesta temporada, Quartararo esteve muito perto de conseguir o feito na última vez em Misano, mas foi impedido de chegar à bandeirada quando ficou sem combustível. No entanto, ele tirou pontos positivos de seu desempenho, acrescentando que a marca agora está começando a ver o progresso de sua abordagem de desenvolvimento "um passo atrás, dois passos à frente".

"Como você pode ver, ainda estamos na parte de baixo da tabela de potência, mas demos esse passo para trás para darmos passos à frente. Agora acho que temos um bom controle da moto", acrescentou. "Ainda estamos perdendo [um pouco], mas agora temos que encontrar a potência e manter a mesma agilidade. Essa é a principal tarefa da Yamaha no momento. A prioridade número um são os freios, mas depois a potência e a eletrônica".

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!