O GP da Indonésia de MotoGP deste fim de semana deve trazer uma dinâmica interessante na briga pelo título, já que Jorge Martín e Francesco Bagnaia optaram por disputar a etapa com pacotes aerodinâmicos diferentes em suas Ducatis.

Líder do campeonato, Martín se comprometeu com o pacote aerodinâmico mais recente da Ducati, após seu rival, Bagnaia, optar por não usá-lo depois do primeiro dia de atividades em Mandalika.

A seis rodadas do fim da temporada, o piloto da Pramac chega para a primeira das cinco rodadas asiáticas armado com uma vantagem de 24 pontos sobre o atual bicampeão Bagnaia.

Em uma temporada que viu o ímpeto entre os companheiros de Ducati oscilar de um lado para o outro, Martín admite que está se aproximando dos eventos finais com o objetivo de buscar quaisquer atualizações da Ducati que possam lhe dar uma vantagem sobre seu rival.

Como tal, Martín diz que planeja continuar usando o mais recente pacote aerodinâmico do fabricante - que apresenta uma carenagem revisada - mas, por outro lado, Bagnaia diz que não o manterá em sua GP24 depois de experimentá-lo em Misano.

"Eu gosto", declarou o espanhol em resposta à sua opinião sobre o novo pacote. "Ele faz curvas um pouco piores, mas sinto que posso entrar nas curvas um pouco mais rápido e manter mais velocidade. A velocidade nas curvas, com certeza, não é melhor ou pior, é apenas diferente. Senti que em Misano estava bem e, em algum momento, quero ir adiante, por isso digo: vamos usá-lo e não voltaremos ao antigo".

"Não tenho mais sensação com ele. Posso ir mais rápido nas curvas, mas tenho dificuldade para pará-la, talvez durante a última parte da frenagem, pois ela parece perder mais na frente. Mas, em termos de velocidade, talvez ela seja um pouco mais rápida, e é por isso que eu a mantenho".

Bagnaia confirmou que não usará o novo pacote aerodinâmico para não perder a sensação com sua GP24: "Não estou usando, eles o usaram nas primeiras saídas, mas para mim foi pior. Eu me sinto melhor quando a moto se move".

Martín - que desperdiçou uma vantagem na Indonésia na temporada passada quando caiu de uma liderança confortável na corrida de domingo - teve a vantagem sobre Bagnaia no primeiro dia de ação na pista de Mandalika. Embora tenha sido derrotado por Enea Bastianini na primeira posição, Martín fez o segundo melhor tempo, a apenas 0,040s do italiano, enquanto Bagnaia foi o quarto mais rápido.

