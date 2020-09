Joan Mir foi, novamente, um dos destaques da MotoGP, que correu neste fim de semana em Barcelona para o GP da Catalunha. Após largar em oitavo, ele terminou em segundo, próximo do vencedor Fabio Quartararo, mostrando novamente a força da Suzuki nas corridas. Mas ele sente que ainda falta melhorar nas classificações para poder lutar por vitórias.

Com quatro pódios nas últimas cinco corridas, Mir assumiu a vice-liderança do Mundial, apenas oito pontos atrás de Quartararo e se coloca como um dos mais consistentes do grid de 2020 e um dos candidatos ao Mundial.

"Estou muito feliz. Sabíamos que teríamos um bom ritmo, mas que as Yamahas eram um pouco mais rápidas. No final, os pneus deles acabaram desgastando demais e conseguimos recuperar, conquistando o pódio". "Estou feliz por Álex também, porque ele fez um trabalho excelente. Ver as duas Suzukis no pódio é muito bom". "Fico feliz também porque consegui lutar pela vitória. Certamente na corrida é quando vamos melhor. Fico feliz pela equipe e pela Suzuki pela dobradinha". Mas Mir admite que ainda falta melhorar o desempenho na classificação para poder lutar pelas vitórias. "Na classificação ainda falta alguma coisa. Não sei porque, mas luto para ter uma boa aderência e por isso não vou tão bem. O bom é que sempre vamos bem nas corridas, mas gostaria de ir melhor na classificação. Começar do fundo é uma confusão, porque muita coisa pode acontecer". Sobre a luta pelo título, ele destaca a boa performance que tem ao longo da temporada, mas ainda sente falta da vitória. "O Mundial está aí, mas sigo sem vencer. Estamos sempre ali, pontuando, chegando próximo do vencedor, mas ainda não vencemos. Estou concentrado em vencer, mas sigo no pódio. Os resultados estão vindo". PÓDIO: Hamilton é punido e Bottas vence na Rússia, com Verstappen em segundo PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?