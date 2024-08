O Enea Bastianini deste ano tem pouco a ver com o do ano passado. O piloto italiano está voltando ao seu melhor depois de um ano de 2023 muito difícil, e sua melhora progressiva durante a atual campanha tornou-se efetiva no GP da Grã-Bretanha de MotoGP no último fim de semana, em Silverstone.

Após algumas rodadas muito competitivas, nas quais o italiano se destacou acima de tudo com seu final de corrida explosivo, no Reino Unido ele conseguiu encaixar todas as peças do quebra-cabeça.

Embora não tenha feito a pole position no sábado, ele conseguiu largar na frente, reproduzindo o ritmo dos treinos e evitando o incômodo de ter que vir de trás. O resultado foi imbatível, pois ele marcou sua primeira vitória dupla, conquistando todos os 37 pontos do sprint de sábado e da corrida longa de domingo.

Esse resultado veio depois que a "Besta" recebeu a demissão durante as férias, perdendo a vaga na equipe oficial da Ducati no fim de 2025 para abrir espaço para a chegada de Marc Márquez. Além de Bastianini, que vai para a KTM, a marca italiana ainda perde com isso o líder do campeonato, Jorge Martín, que já foi anunciado pela Aprilia.

Há um grande debate que discute se a Ducati tomou a decisão correta, ao perder dois jovens talentos em detrimento de promover Márquez para a equipe oficial.

E, de fato, na coletiva de imprensa após a vitória na corrida de domingo, o piloto da #23 colocou mais lenha na fogueira ao comentar que não entendia a decisão da empresa italiana para o próximo ano. Mas isso não significa que ele não a respeite, mesmo que isso o leve para a Tech3, onde ele pilotará uma KTM de fábrica.

"Eu não entendi a escolha da Ducati, porque eles perderam dois pilotos como Jorge e eu, mas eu respeito essa decisão", começou Enea. "Com relação à KTM, acho que será uma boa moto para mim, mas nunca a pilotei. Já a vi muitas vezes na pista, mas sem tê-la testado não dá para saber se ela tem pontos fortes ou não em comparação com a Ducati. Veremos".

Também perguntaram a ele se a motivação aumentou desde que perdeu seu lugar na equipe de fábrica. Bastianini falou acima de tudo sobre se encontrar em um contexto muito mais positivo, depois de um 2023 muito complicado, marcado por lesões e a consequente falta de adaptação à Desmosedici agora pilotada por Marc Márquez ou Marco Bezzecchi, entre outros.

"No ano passado, perdi muitas corridas e ganhei na Malásia, mas fisicamente não estava muito bem. Este ano foi melhor desde o início. O primeiro contato com a moto 2024 foi melhor, e corrida após corrida [está se mostrando melhor] em meus resultados".

"Ainda estou tentando corrigir problemas, porque na primeira parte do campeonato eu não tinha confiança na entrada das curvas, e agora tenho. Tenho a chance de fazer um bom campeonato este ano, veremos no ano que vem. Não estarei na Ducati, mas é assim que as coisas são", disse o piloto de 26 anos.

Deve-se dizer que o próprio Gigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati e principal tomador de decisões, também falou sobre o assunto no domingo em Silverstone. O engenheiro lembrou novamente que foi uma escolha difícil e que ele não tem problemas em aceitar qualquer tipo de crítica.

"Estou muito feliz pelo Enea. Infelizmente, tivemos que escolher um piloto entre três opções, mas todos eles mereceriam correr na equipe. Como sempre disse, foi uma escolha muito difícil do ponto de vista profissional e esportivo, mas também do ponto de vista humano. É claro que também estou aqui para receber críticas, e eu as aceito como deveria", disse Dall'Igna à Sky Sports.

