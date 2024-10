MotoGP: Pedrosa explica estratégia para Martín derrotar Bagnaia

A batalha pelo título entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín é a principal atração para o restante da temporada 2024 da MotoGP. Após o GP do Japão, o espanhol ainda lidera o campeonato, mas apenas 10 pontos à frente do italiano, que teve um desempenho excelente em Motegi.

O atual campeão conquistou duas vitórias dominantes, mostrando um ritmo muito difícil de ser igualado e aproveitando a queda de Pedro Acosta na corrida sprint de sábado e o fato do jovem piloto ter sido forçado a voltar depois de se classificar na décima primeira posição devido a uma queda na segunda sessão.

Seu desempenho no Japão, onde ele busca seu terceiro título consecutivo na categoria rainha, foi novamente elogiado por sua equipe, a Ducati, no próprio paddock e pelos comentaristas que acompanharam o campeonato pela televisão.

Na Espanha, tivemos a sorte de contar com o conhecimento de uma lenda como Dani Pedrosa no Japão, no DAZN, que aproveitou a oportunidade para oferecer uma pista muito importante sobre como Bagnaia planeja as corridas.

O italiano planejou no Japão uma corrida do tipo que ele mais gosta e para a qual ele orienta a configuração de sua moto Desmosedici: procurar uma ótima largada - algo que ele estava lutando para fazer em Aragón -, ficar na frente, se possível liderar, como fez no domingo, e obter uma margem suficiente para poder jogar no resto da corrida.

No domingo, Martín não demorou muito para chegar à segunda posição, mas a essa altura Bagnaia já tinha mais de um segundo de vantagem, que estava administrando. O espanhol tentou se aproximar no meio da corrida e no final, mas Bagnaia não abalou seu pulso, pressionou quando precisou e fechou sua oitava vitória em uma longa corrida de 2024.

Pedrosa entendeu que Martín não poderia fazer mais nada largando da quarta fila do grid, mas ressaltou que a principal chave para enfrentar o pupilo de Valentino Rossi era não deixar que ele abordasse as corridas dessa forma.

"Assistindo a essas corridas, durante todo o ano, é muito fácil falar da minha posição, na cabine. Mas está claro que você não pode deixar Pecco fazer a corrida dele", começou o ex-piloto #26.

"Nesse caso, Martín não poderia ter feito melhor, porque largando em décimo primeiro ele não poderia ter feito melhor. Mas durante toda a temporada vimos um Bagnaia que consegue fazer essa corrida, que consegue essa diferença de um segundo e que se sente confortável assim".

"Ele mantém um ritmo constante, tem sua moto muito bem preparada para isso, para gerenciar os pneus. E então a corrida se torna um pouco mais estática, onde essas lacunas já foram criadas no início, e então é difícil combater qualquer lacuna que os rivais tenham".

"Como você pode ver, todos estão andando da mesma forma. Em algumas voltas, alguém ganhará um décimo de segundo e, em outras, perderá um décimo. Mas a corrida, mais ou menos, já está terminada", continuou.

O tricampeão de motociclismo enfatizou a importância de Bagnaia conseguir obter alguma margem sobre seus rivais, o que lhe abre as portas para administrar e obter um ótimo ritmo.

De fato, faltando 9 voltas para o final, o desempenho mostrou sua "corrida", e foi impressionante, rodando quase sempre na casa dos 1min44s. Como resultado, ele fez um comentário importante para seus concorrentes que lutam com ele.

"Da volta 5 em diante, a diferença de tempo entre as voltas de Pecco é de três décimos. Ele não comete erros em nenhuma curva, em nenhuma curva. É por isso que eu digo que uma das estratégias se você quiser lutar contra Pecco Bagnaia é incomodá-lo", disse o antigo rival de Valentino Rossi.

Para Pedrosa, a coisa mais importante contra Pecco é tirá-lo de sua zona de conforto, e ele citou seu futuro companheiro de equipe na Ducati, Marc Márquez, como um exemplo disso, para quem isso pode ser de vital importância quando eles se encontrarem na pista em 2025:

"Você tem que encontrar uma maneira de tirá-lo dessa zona onde ele está tão concentrado, para criar um pouco de problemas para ele. É aí que Marc Márquez é mais forte. Porque se ele estiver na sua roda, ele consegue irritá-lo e fazer com que você não faça sua corrida. Nesse caso, Pecco consegue fazer a corrida dele e é muito difícil derrotá-lo", conclui.

