Depois de muita espera, ela finalmente chegou: a semana da primeira corrida da temporada 2020 da MotoGP! Depois do impacto da pandemia da Covid-19, os 22 pilotos da categoria rainha vão acelerar pela primeira vez no ano com o GP da Espanha em Jerez de la Frontera.

Esse momento é aguardado há mais de quatro meses pelos pilotos e fãs, desde que o GP do Catar foi cancelado a poucos dias de sua realização, mantendo apenas as provas da Moto2 e da Moto3.

Nesse período, os pilotos acabaram com o pé no freio durante o período de isolamento na Europa e em outras regiões mas agora a espera chegou ao fim.

O grid se reunirá já na quarta-feira para um teste oficial, destinado a tirar a poeira de todos. E, a partir da sexta-feira, 22 pilotos vão iniciar a temporada 2020 de modo oficial, representando seis montadoras e 11 equipes.

Entre os pilotos, 12 já foram campeões no mundial, mas apenas Marc Márquez e Valentino Rossi já obtiveram a distinção na categoria rainha. Além disso, três farão sua estreia: Álex Márquez, Brad Binder e Iker Lecuona.

Depois dessa longa espera que fomos submetidos desde o final dos testes de pré-temporada, em fevereiro, é hora de refrescar a mente. Por isso, listamos aqui todas as motos e pilotos da temporada 2020 da MotoGP. Qual é o seu preferido?

Galeria Lista Repsol Honda Team - Marc Márquez 1 / 22 Foto de: Repsol Media Repsol Honda Team - Álex Márquez 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Monster Energy Yamaha MotoGP - Maverick Viñales 3 / 22 Foto de: Yamaha MotoGP Monster Energy Yamaha MotoGP - Valentino Rossi 4 / 22 Foto de: Yamaha MotoGP Ducati Team - Andrea Dovizioso 5 / 22 Foto de: Ducati Corse Ducati Team - Danilo Petrucci 6 / 22 Foto de: Ducati Corse Team Suzuki Ecstar - Álex Rins 7 / 22 Foto de: Suzuki MotoGP Team Suzuki Ecstar - Joan Mir 8 / 22 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM Factory Racing - Pol Espargaró 9 / 22 Foto de: KTM Red Bull KTM Factory Racing - Brad Binder 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia Racing Team Gresini - Aleix Espargaró 11 / 22 Foto de: Aprilia Racing Aprilia Racing Team Gresini - Bradley Smith 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Petronas Yamaha SRT - Fabio Quartararo 13 / 22 Foto de: Petronas Yamaha Petronas Yamaha SRT - Franco Morbidelli 14 / 22 Foto de: Petronas Yamaha Pramac Racing - Jack Miller 15 / 22 Foto de: Pramac Racing Pramac Racing - Pecco Bagnaia 16 / 22 Foto de: Pramac Racing LCR Honda - Cal Crutchlow 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pas encore dans sa livrée de course ! LCR Honda - Takaaki Nakagami 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech3 - Miguel Oliveira 19 / 22 Foto de: Tech 3 Red Bull KTM Tech3 - Iker Lecuona 20 / 22 Foto de: KTM Reale Avintia Racing - Tito Rabat 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Reale Avintia Racing - Johann Zarco 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

