Após um ano difícil de novato na MotoGP, Álex Márquez deu a volta por cima e foi um dos principais destaques do GP da França, disputado no domingo (11) em Le Mans. O irmão do hexacampeão Marc saiu de 18º e aproveitou as condições para escalar o pelotão, terminando em segundo, conquistando seu primeiro pódio na categoria rainha e o primeiro da Honda no ano.

Márquez tinha pouca experiência com a moto da categoria na chuva, tendo apenas um breve período no TL1 da sexta, e um teste em Jerez em novembro de 2019. Mas enquanto os líderes do campeonato Fabio Quartararo e Joan Mir sofreram nas condições, Márquez foi subindo posições com facilidade.

Mas, apesar dos resultados, ele diz que não se sente "vingado", afirmando que o segundo lugar na Malásia em 2019, quando garantiu o título da Moto2, deixou uma sensação melhor. "Não me sinto vingado. Um pódio na chuva não significa tanto assim", disse à DAZN. "Mas faz com que você acredite. Eu passei para a MotoGP no momento certo e estamos indo bem". "Meu último pódio havia sido na Malásia em 2019. Então aquela sensação foi ótima, por conquistar o Mundial. Parece melhor que um pódio na MotoGP por ser um título. Mas estou feliz com isso, só que preciso repetir no seco. Estou avançando aos poucos". "Precisamos melhorar muito a classificação. Sair de 18º é difícil. Mas estou feliz pela equipe, que precisava disso".

