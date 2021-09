Fabio Quartararo terminou em segundo na etapa de San Marino da MotoGP e não pode mais ser campeão na próxima corrida, em Austin. O líder do campeonato chegou a Misano 53 pontos à frente de Francesco Bagnaia e saiu com 48. Ele precisava ter uma vantagem de mais de 50 para ter chances de ganhar o título antecipadamente.

Apesar disso, o francês minimizou os danos e ficou feliz com o resultado, que ainda o deixa bem confortável no mundial de pilotos. Mesmo que tenha entrado para ganhar sem pensar muito na classificação geral.

"Nesta corrida estava mais focado em vencer", disse Quartararo. "Fiz o meu melhor, mas não foi o suficiente. Quase caí três ou quatro vezes tentando alcançar Pecco [Bagnaia]. No fim, foi ótimo perder apenas cinco pontos."

"Estaremos de volta em um mês e no final tudo o que vemos é interessante. Teremos outra corrida aqui [Emília-Romanha] e sabemos que temos que trabalhar no terceiro setor. Sei no que melhorar para tentar conquistar uma posição."

Antes de regressar a Misano, o campeonato passará pelo Circuito das Américas, onde a Yamaha deve sofrer.

Quartararo confia que Marc Márquez lhe ajude no circuito onde venceu todas as provas, exceto a de 2019, quando foi para o chão ainda na liderança: "Espero que ele ganhe em Austin. É uma pista em que não entramos há muito tempo e tenho boas memórias, mas veremos. Estou motivado para dar o meu melhor."

