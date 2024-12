Fabio Quartararo disse que ficou impressionado com a mudança de mentalidade da Yamaha para a temporada 2024 da MotoGP, mesmo que os resultados na pista tenham ficado abaixo de suas expectativas.

Como parte de seu esforço para voltar à frente e disputar vitórias novamente, a marca japonesa está lentamente adotando uma abordagem agressiva mais parecida com a de suas rivais europeias.

Tendo recebido ampla liberdade em termos de testes como parte do sistema de concessão da MotoGP, a Yamaha trouxe novas peças para a pista em grande velocidade, que foram posteriormente instaladas nas motos de Quartararo e Alex Rins.

Isso não teria sido possível no passado, quando a Yamaha estava presa aos seus velhos hábitos de ser mais conservadora com relação às atualizações.

É por isso que Quartararo elogiou o impacto das mudanças nos bastidores da Yamaha após uma temporada em que a M1 foi lenta demais para terminar no pódio.

"É claro que eu esperava que [a moto] fosse um pouco mais rápida", disse ele. "Mas, na primeira parte da temporada, mais do que a melhora na moto, foi a maneira como mudamos o trabalho que, para mim, foi realmente importante - mudar a mentalidade".

Fabio Quartararo, Equipe Yamaha MotoGP Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Além disso, a concessão ajudou. Quando um motor estava funcionando [nos testes], na corrida seguinte já o tínhamos. Não tivemos de esperar que a moto fosse submetida a testes completos, para que os padrões de segurança fossem verificados. Se estiver funcionando, nós o colocamos [na moto]. A primeira metade foi assim".

"E [na] segunda metade conseguimos dar um grande passo em algumas áreas, especialmente na eletrônica".

Quartararo mostrou sua crença na Yamaha ao assinar um novo contrato este ano, comprometendo-o até o final de 2026, apesar de terminar em último lugar na classificação dos construtores de 2024.

O francês disse que espera que a nova filosofia da Yamaha permaneça em vigor, pois foi uma das principais exigências que ele fez antes de assinar um novo contrato.

"Pelo menos até eu chegar lá, será assim", acrescentou. "Se não for, não poderei seguir. Acabamos de mudar isso este ano".

"Ele seguirá nos próximos anos porque sentimos que demos um pequeno passo à frente".

Quartararo foi amplamente elogiado por extrair o máximo de ritmo da Yamaha nesta temporada e foi apenas devido a um problema de combustível que ele não conseguiu terminar um grande prêmio entre os cinco primeiros.

Fabio Quartararo, Equipe Yamaha MotoGP, Alex Rins, Equipe Yamaha MotoGP Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ele também terminou em terceiro na estrada na corrida de sprint em Jerez, mas uma penalidade de pressão dos pneus acabou com seu pódio.

O companheiro de equipe de Quartararo, Rins, era novo na M1 em 2024 e também perdeu várias corridas devido a lesões, portanto, não estava na melhor forma para complementar os esforços do campeão mundial de 2021.

Em 2025, no entanto, a Yamaha pode contar com sua nova equipe satélite Pramac e com os vencedores do Grande Prêmio Jack Miller e Miguel Oliveira, que correrão pela Pramac com contratos de fábrica.

Quartararo acredita que as pequenas melhorias, combinadas com os dados adicionais de quatro motos, devem ser suficientes para ajudar a Yamaha a desafiar consistentemente os cinco primeiros colocados na próxima temporada.

"É claro que tenho que me comparar com meu companheiro de equipe porque tenho apenas uma Yamaha na classificação", disse ele.

"No próximo ano, será ótimo ter três outras Yamahas, pilotos de fábrica também, para ter mais informações, mais dados".

"Este ano foi bastante difícil para nós e precisamos principalmente de duas coisas para buscar - não digo a vitória, porque para a vitória sentimos muita falta - mas para pelo menos lutar pelos cinco primeiros lugares sentimos falta de algumas áreas".

"Acho que, passo a passo, estamos conseguindo".

