A temporada de 2025 da MotoGP não está acontecendo como a Aprilia havia planejado. A fabricante tinha grandes ambições quando recebeu o atual campeão mundial Jorge Martín e Marco Bezzecchi em sua equipe oficial. A adaptação de Bezzecchi à RS-GP não tem sido fácil e ele atualmente está apenas um ponto atrás do novato Ai Ogura, da Trackhouse.

Quanto a Martín, ele nem sequer começou a realmente se adaptar à máquina italiana, já que repetidas lesões o mantiveram fora da pré-temporada e de todos os finais de semana de competição, com exceção do GP do Catar, que terminou em um doloroso acidente. Sem o homem que deveria fazê-la brilhar, a Aprilia foi forçada a rever sua abordagem e tentou transformá-la em um ponto forte.

Martín foi substituído por Lorenzo Savadori, piloto de testes da marca, que havia marcado apenas um ponto desde o início da temporada. Isso não é um problema de acordo com Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, já que o mais importante agora é melhorar a motocicleta.

"Acredito que, quando há um problema, você deve sempre procurar a oportunidade e a nossa é tentar desenvolver a moto o máximo possível com Savadori, com todas as peças de desenvolvimento que temos e que planejamos de corrida a corrida", explicou Rivola.

"Portanto, vamos tentar concentrar os desenvolvimentos na moto de Savadori, para que quando Jorge voltar, não sabemos quando, ele encontre a melhor moto possível. Hoje, acredito que, para desenvolver a motocicleta, a melhor coisa a fazer é testá-la com alguém que conheça toda a história e o DNA da Aprilia, que a tenha testado recentemente. E quanto mais ele pilota, mais Savadori tem a oportunidade de nos dar feedback."

"E também temos Marco Bezzecchi, então quando Sava testa algo que ele gosta, passa para Marco, que também pode dar sua aprovação. Então, por um lado, obviamente temos que desistir de ter o número um, mas por outro temos a oportunidade de continuar o desenvolvimento o mais rápido possível."

"Noale traz novas ideias, novas peças e é difícil testá-las com pilotos oficiais durante os finais de semana. Você tem que aproveitar a vantagem de ter um bom piloto de testes, que conhece a moto e tem a atitude certa. É preciso ver o lado positivo dessa situação, digamos, dramática."

Savadori faz o que a Aprilia espera dele

No entanto, a Aprilia está menos equipada do que a maioria dos outros fabricantes para liderar seu desenvolvimento. Algumas marcas têm vários pilotos de teste, como a Yamaha e a Honda, que aproveitam suas concessões para multiplicar os testes com Augusto Fernández e Andrea Dovizioso na M1, e Stefan Bradl, Aleix Espargaró e Takaaki Nakagami na RC213V, sendo que os dois últimos também se revezam como wild-cards.

A Aprilia não tem a mesma liberdade quando se trata de testes, mas enquanto a KTM pode contar com Pol Espargaró e Dani Pedrosa, ambos altamente experientes, a marca italiana só pode contar com Savadori, que está atualmente mobilizado para as corridas. A combinação de testes e GPs é demais para um homem só ? Massimo Rivola está convencido de que não.

"Considerando que, nos últimos anos, Lorenzo sempre esteve presente para fazer o trabalho e o nível atual da moto, escolhida pelo campeão mundial, podemos dizer que ele fez um bom trabalho. No momento, ela nos serve. O fato de ele estar participando das corridas também oferece uma oportunidade para ele estar no ritmo e, como disse, é bom para tentarmos coisas que seriam feitas mais tarde em um teste privado ou, possivelmente, uma parte de cada vez durante um fim de semana de corrida."

Com colaborção de Léna Buffa

