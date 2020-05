MotoGP: Suzuki renova com Joan Mir até o fim da temporada 2022

A Suzuki anunciou neste sábado que o contrato de Joan Mir com a equipe na MotoGP foi estendido até o final de 2022. A notícia, confirmada durante uma transmissão no Instagram, segue o anúncio de que Álex Rins também permanecerá por mais duas temporadas com a marca.

Graduado da Moto2, Mir terminou no ano passado em 12º na classificação, com o melhor resultado sendo o quinto lugar no GP da Austrália. Ele ainda lutou contra os efeitos de um acidente violento durante o teste pós-corrida de Brno, que o forçou a sair dos GPs de Áustria e Inglaterra.

O espanhol Mir era alvo da Ducati para 2021, mas o chefe da Suzuki, Davide Brivio, disse ao Motorsport.com no mês passado que tudo havia sido acordado para mantê-lo na equipe japonesa.

"Estou extremamente feliz em assinar com a Suzuki por mais dois anos - renovar é a melhor coisa que poderia acontecer e é um sonho tornado realidade novamente", disse Mir. "É importante para mim, porque agora tenho mais tempo para aprender e para mostrar meu potencial".

“Dois anos podem passar rapidamente, mas estou pronto para chegar a um nível mais alto e estamos trabalhando todos os dias para que isso aconteça. Também estou muito satisfeito em nível pessoal, porque tenho uma equipe realmente boa ao meu redor. Quero realmente agradecer a todos da Suzuki por sua confiança em mim e vamos ver se consigo os resultados que somos capazes", seguiu.

A Suzuki é a segunda fabricante a firmar sua dupla de 2021, depois que a Yamaha confirmou Maverick Viñales e Fabio Quartararo em contratos de dois anos. Marc Márquez (Honda) e Tito Rabat (Avintia Ducati) são os únicos outros pilotos com acordos de 2021 confirmados. O italiano Valentino Rossi, heptacampeão da categoria rainha, ainda não tem futuro definido, apesar de estar contratado pela Yamaha em 2020.

