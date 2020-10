O gerente da equipe Yamaha na MotoGP, Massimo Meregalli, afirmou que "não penso que iremos" substituir Valentino Rossi no GP de Teruel do próximo final de semana, a segunda prova no Circuito de Aragón, depois do piloto ter testado positivo para Covid-19 na quinta-feira.

Rossi testou positivo para o vírus na quinta-feira depois de acordar se sentindo mal e não vai correr no GP de Aragón deste final de semana, enquanto sua participação no segundo evento no local, na próxima semana, é altamente improvável.

A Yamaha não vai colocar um substituto nesta etapa, mas os rumores começaram a surgir sobre a possibilidade de colocar o piloto de testes Jorge Lorenzo na moto para o GP de Teruel.

Lorenzo teve apenas quatro dias de tempo de pista desde fevereiro, o mais recente durante a familiarização da pista no Algarve na semana passada, uma sessão de dois dias, embora ele ainda não tenha pilotado a M1 de 2020.

Meregalli diz que Lorenzo pode ser uma opção caso Rossi seja forçado a perder a segunda corrida em Valência no mês que vem, mas admitiu que seu desempenho em Portugal - onde ficou a quatro segundos de Aleix Espargaró da Aprilia - mostrou que ele precisa de mais tempo com a moto primeiro.

"Ontem recebemos uma surpresa ruim, que não esperávamos", disse Meregalli quando questionado sobre o diagnóstico de Rossi no feed mundial de MotoGP. "Ele tentou se proteger, mas infelizmente pegou. Agora estamos apenas desejando que ele volte o mais rápido possível. Ele está sentindo alguns dos sintomas”.

“Com certeza esperamos que ele volte em Valência, não achamos que ele volte para o Aragão 2. Neste momento, ainda não falamos para o substituir aqui, mas, honestamente, acho que não o faremos."

Em declarações à Sky Sports Itália sobre Lorenzo, Meregalli acrescentou: "Temos agora 10 dias para avaliar um substituto para Aragão 2, mas de momento não falamos com ninguém. Não excluo Lorenzo [para substituir], mas penso que depois dos testes que fez em Portimão ficou claro que ele precisa de rodar um pouco mais”.

“Se Valentino não puder retornar em Valência, ele [Lorenzo] será certamente levado mais em consideração. Lorenzo rodou conosco durante um dia e meio em Sepang em fevereiro, depois do qual nunca mais andou de moto [até a semana passada]”.

“Também conversamos sobre isso com os nossos pilotos, apesar de eles estarem disputando o campeonato, nos intervalos eles precisam sempre correr. Certamente Jorge perdeu o hábito de frear, velocidade, aceleração, por isso precisa definitivamente de virar um pouco mais com a moto”.

