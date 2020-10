MotoGP: Veredito de Iannone em caso de doping sairá em novembro

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAE) confirmou que a audiência para o anúncio do veredito no caso do piloto da Aprilia na MotoGP, Andrea Iannone, será realizada no meio de novembro.

O italiano foi considerado culpado pela ingestão de um esteroide anabolizante proibido durante o GP da Malásia de 2019, resultado em uma suspensão de duração indefinida pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) antes de receber uma pena de 18 meses após um julgamento realizado em abril.

O piloto, vencedor do GP da Áustria de 2016 com a Ducati, teve sua defesa focada na hipótese de ingestão acidental através de comida contaminada. A versão foi aceita pela FIM, mas isso não o livrou da pena.

Iannone e a Aprilia defendem que a suspensão deveria ser retirada já que casos similares de atletas profissionais que ingeriram substâncias proibidas através de comida tiveram o mesmo resultado.

A audiêcia no TAE foi realizada na quinta, com a presença de Iannone e de representantes da Agência Mundial Antidoping (WADA), que pleiteia uma extensão da suspensão para a pena máxima de quatro anos.

Após um período de deliberação, um veredito final deve ser entregue pela corte do TAE no meio de novembro, praticamente encerrando as possibilidades do piloto participar da temporada 2020.

O comunicado diz: "A audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (TAE) do recurso submetido pelo piloto italiano da MotoGP Andrea Iannone e a Agência Mundial Antidoping (WADA) foi realizada em 15 de outubro de 2020".

"O painel de árbitros agora farão a deliberação e finalizarão o documento contendo sua decisão. Espera-se o envio da notificação no meio de novembro de 2020. O documento final será divulgado no site do TAE".

"Os procedimentos lidam com a decisão tomada pela Corte Disciplinar Internacional da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) de 31 de março de 2020 (a Decisão Contestada) onde Andrea Iannone foi considerado culpado por violação das normas de antidoping, recebendo como pena um período de inegibilidade de 18 meses".

"Andrea Iannone busca a anulação da decisão, enquanto a WADA pede que a decisão seja trocada por uma nova, impondo um período de quatro anos de inegibilidade para o piloto".

A Aprilia tem ficado ao lado de Iannone durante esse processo e repetidamente destacou o desejo de manter o italiano em 2021 como companheiro de Aleix Espargaró.

Cal Crutchlow, que sairá da LCR Honda no final do ano, além de Andrea Dovizioso, da Ducati, tiveram seus nomes ligados à vaga, com rumores de que o primeiro possui um pré-acordo com a marca.

Enquanto isso, Dovizioso parece próximo de assumir uma vaga como piloto de testes após sua saída da Ducati. Na quinta, ele confirmou que iniciou negociações com diversas montadoras. Já Bradley Smith seguirá correndo na vaga de Iannone até a divulgação do veredito.

