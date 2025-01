Jorge Martín, campeão de 2024 da MotoGP e que irá correr pela Aprilia na próxima temporada, disse que não irá focar em uma 'vingança' contra a sua antiga fabricante, Ducati, mesmo perdendo a vaga da equipe de fábrica da marca italiana.

A mudança de Jorge Martín para a Aprilia aconteceu na noite de domingo do GP da Itália em Mugello, um fim de semana que começou com o espanhol "contratado" pela equipe de fábrica da Ducati e terminou com Marc Márquez virando todo o mercado de pilotos de cabeça para baixo.

No dia seguinte, a Aprilia tornou a notícia pública e Massimo Rivola, CEO da Aprilia, explicou a rapidez com que chegaram a um acordo, provavelmente devido à reação visceral do espanhol após se sentir desprezado, mais uma vez, pela Ducati.

"Não sei se é uma assinatura de raiva, só espero que Jorge saiba como canalizar toda essa raiva para ser mais rápido na pista", disse em entrevista ao Motorsport.com.

Nesta quinta-feira, em Milão, Martín pôde falar livremente com a mídia pela primeira vez após sua mudança para a Aprilia, deixando para trás seu contrato com a Ducati e a Pramac.

O espanhol passou várias horas falando com a mídia com respostas bem pensadas para um evento de apresentação como o que ele estava enfrentando pela primeira vez com uma equipe de fábrica e, além disso, com o número 1 na cúpula de sua moto pela primeira vez.

No entanto, Jorge está ciente de que a comparação com Marc Márquez e a batalha com a Ducati estarão com ele durante toda a temporada, um ano em que ele espera provar que os chefes da equipe vermelha estão errados em sua escolha.

O Motorsport.com perguntou a Martín se haveria um ponto de vingança em sua abordagem para a temporada 2025 da MotoGP ou se o capítulo da Ducati já estava encerrado para ele.

"Se eu fosse para a pista com raiva ou em busca de vingança contra a Ducati, acabaria indo para o chão todo fim de semana", disse o novo portador do #1 do grid da MotoGP.

"Você tem que pilotar de forma muito racional, sabendo muito bem o que está fazendo e sempre tentando fazer o seu melhor. Acho que se eu pilotasse com raiva ou de forma mais agressiva do que deveria, não seria a melhor versão de mim mesmo. Não penso nisso de jeito nenhum", acrescentou o espanhol.

Martín venceu a temporada da MotoGP com uma equipe satélite, derrotando o bicampeão Pecco Bagnaia.

"É claro que, depois de vencê-los, eles devem ter se arrependido", começou Martín, fazendo uma pequena pausa, como se estivesse medindo o que ia dizer: "Mesmo antes de tudo o que aconteceu em Mugello, eu sentia dentro de mim, não sei por que, que (a Ducati) não era o meu lugar".

"Então, estou muito feliz que tudo o que aconteceu tenha acontecido, porque foi isso que me trouxe até aqui, que me levou a vencer o Campeonato Mundial e a trazer o número 1 para a Aprilia".

Aprilia se compromete a melhorar

Nos últimos anos, a empresa sediada em Noale viu a segunda metade da temporada dar um passo significativo para trás, especialmente em termos de desenvolvimento. Um compromisso que agora, com a contratação do campeão mundial, obriga a empresa a investir e crescer em termos esportivos e competitivos. Martín tem a promessa de que a Aprilia fará o resto.

"Acho que sim, ter me contratado é um sinal claro de que eles estão trabalhando em um projeto para torná-lo vencedor. É uma equipe que tem trabalhado duro, mas com a minha chegada, tenho certeza de que eles vão dar ainda mais", disse ele.

"Isso também foi visto com a contratação de Fabiano Sterlacchini [novo diretor técnico da Aprilia] e com muitas outras mudanças. Tenho certeza de que eles darão esse passo adiante".

"Quando testei a moto no teste de Barcelona, pude comparar a 24 com a moto deste ano e já foi um grande passo, e agora com o que foi trabalhado neste inverno e nos testes (de pré-temporada), com a 2025 estaremos mais próximos das melhores motos do grid", referindo-se, logicamente, à Ducati.

