MotoGP: O que tornou Marc Márquez 'formidável' na Ducati

Ao longo de sua carreira, as curvas à esquerda de Marc Márquez foram as que permitiram o piloto a fazer as maiores diferenças com seus rivais. Sachsenring se tornou rapidamente o "seu" circuito: com apenas três curvas para a direita e curvas muito longas para a esquerda, ele se acostumou a brilhar ali, acumulando 11 vitórias, incluindo oito na MotoGP.

De modo geral, os circuitos no sentido anti-horário são os que mais lhe agradam, portanto, não foi coincidência que ele tenha conquistado sua primeira vitória com a Ducati no GP de Aragón em 2024, em outra pista em que muitas vezes estabeleceu o padrão de referência.

"É um circuito que vira à esquerda!", resumiu Frankie Carchedi, mecânico-chefe de Marc Márquez na Gresini, no podcast do Crash.net após uma longa hesitação.

Depois de uma temporada inteira conversando constantemente com Márquez e analisando seus dados, Carchedi não está realmente em posição de revelar o segredo do piloto nessas curvas:

"Eu brinquei sobre isso com Marc recentemente. Levei muito tempo para entender como ele aborda as curvas à esquerda, porque todo mundo sempre diz que há outro nível".

"Eu entendi o que ele faz e como ele faz. Ser capaz de explicar e outra pessoa ser capaz de fazer isso é outra história! Tenho certeza de que outros viram seus dados e estão tentando fazer isso de novo, mas uma coisa é entender o que ele faz e outra é replicar".

Frankie Carchedi e Marc Márquez Foto de: Gresini Racing

Embora Márquez sempre tenha feito maravilhas nas curvas à esquerda, as curvas à direita às vezes lhe apresentaram mais dificuldades, especialmente em 2024.

"Para fazer uma volta na Ducati, ele tem uma técnica com a qual você precisa se acostumar", explicou Carchedi.

Essa técnica não era natural para Márquez depois de 11 temporadas com a Honda. Foram necessários muitos meses para que ele perdesse seus automatismos e adquirisse novos. Carchedi acredita que houve um "enorme progresso"... a ponto de permitir que o piloto brilhe em pistas teoricamente desfavoráveis.

"Mesmo nas últimas corridas, Marc sempre achou as curvas rápidas à direita as mais difíceis. Fizemos muitas análises do ritmo de corrida - não apenas dos setores mais rápidos, mas dos tempos médios nos setores - e em Sepang e na Catalunha, as duas que ele provavelmente mais odeia, fomos os mais rápidos no último setor [em Barcelona], que só tem curvas rápidas à direita, e no primeiro setor em Sepang, que tem a curva 3 muito rápida [à direita]".

"Para mim, considerando o ponto de partida e as dificuldades que tivemos, pessoalmente também, foi muito bom. Em uma área em que ele estava com dificuldades, ou não gostava, ele se tornou o melhor desempenho no final do ano".

Misano, um símbolo do progresso de Márquez

Nesse sentido, a vitória no GP de San Marino, apenas uma semana após a vitória na MotorLand Aragón, talvez tenha sido a mais significativa para Carchedi. Márquez conseguiu tirar proveito de uma chuva curta para subir de quinto para primeiro lugar em apenas algumas curvas... que são principalmente à direita.

"Foi uma combinação de duas coisas. A primeira foi a capacidade de Marc, nessas condições, de se impulsionar para a frente, uma área em que ninguém mais chega perto. Em segundo lugar, a pista estava seca na segunda metade da corrida e ele terminou à frente de Pecco ao se distanciar, naquela que é, sem dúvida, a melhor pista [de Bagnaia]. Ele conseguiu fazer isso em um tipo diferente de pista, com curvas à direita, com curvas rápidas à direita, e então conseguiu se distanciar".

Marc Márquez deixou sua marca em Misano. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Isso também mostrou a importância de começar na frente. Sem a chuva, embora ele tenha sido o mais rápido na segunda metade da corrida, ele não teria conseguido andar naquele ritmo, era impossível: os pneus superaquecem [estando em um grupo], as circunstâncias são diferentes. Isso lhe mostrou que, se ele começasse na frente, a corrida seria muito diferente".

Chegar ao mesmo nível que os outros... digamos que isso o coloca em uma boa posição para o futuro.

Portanto, é na classificação que Márquez agora precisa fazer mais progressos. Quanto ao progresso que ele já fez nas curvas, Carchedi vê isso como uma conquista:

"No início do ano, estávamos perdendo talvez três ou quatro décimos em uma curva, e isso não era ruim. Em uma área que tenho certeza de que ele sempre descreverá como uma fraqueza, chegar ao mesmo nível que os outros... digamos que isso o coloca em uma boa posição para o futuro".

Com base nessa experiência, e tendo em várias ocasiões sido capaz de se comparar a pilotos com uma Ducati mais potente do que a sua, o que Marc Márquez pode esperar alcançar este ano com a última evolução da motocicleta italiana? Carchedi não tem dúvidas sobre o potencial da #93:

"Marc tinha seus próprios objetivos, nós tínhamos os nossos... No futuro, tenho certeza de que seus objetivos serão diferentes".

"Para seu segundo ano na moto, na verdade, dois anos de evoluções em sua moto... O cara tem 20 pódios [em 2024], então vou me ater a isso!", comentou o técnico com simplicidade.

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!