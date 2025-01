A Aprilia mostrou sua moto para a MotoGP de 2025 nesta quinta-feira (16), mas o evento também foi marcado pela revelação de que Jorge Martín, campeão de 2024, irá usar o número #1 que é seu por direito após conquistar o título.

O espanhol já havia sido reservado sobre o número com o qual iria correr nesta temporada, depois de vencer Francesco Bagnaia, da Ducati, pelo título de 2024, insistindo que tomaria uma decisão durante as férias no fim do ano.

No entanto, durante o evento, o piloto disse que não teve nenhuma dúvida de que trocaria seu número anterior pelo #1. O adesivo foi exibido com destaque na frente de sua Aprilia RS-GP, embora um olhar mais atento tenha revelado que ele não havia se separado completamente do #89.

Martín costumava competir nas classes juniores com seu número de corrida preferido 88, mas mudou para o número 89 ao se mudar para a MotoGP em 2021, pois sua escolha original já havia sido feita por Miguel Oliveira.

A placa com o número 89 acabou se tornando parte de sua imagem, o que levou a dúvidas se ele continuaria com ela em 2025 ou se mudaria para o número reservado ao atual campeão.

Com a decisão de Martín, o grid da categoria rainha terá um piloto com o número 1 em sua moto por três anos consecutivos, algo que não acontece há mais de duas décadas na série.

Isso ocorre depois que Bagnaia também escolheu correr com o número 1 em sua Ducati de fábrica após títulos consecutivos em 2022 e 2023.

No século passado, os campeões de 500cc usavam orgulhosamente a placa número um na temporada seguinte à conquista do título. O último piloto a usar o número um foi Kenny Roberts Jr., que o usou em sua Suzuka em 2001, depois de conquistar o título na temporada anterior.

Antes disso, as motos da Honda foram adornadas com esse número por cinco temporadas consecutivas, com Mick Doohan correndo com o número 1 entre 1995 e 1999 e Alex Criville seguindo-o em 2000.

Essa tendência foi encerrada por ninguém menos que Valentino Rossi, lenda da MotoGP. A estreia do italiano no escalão superior das corridas de duas rodas revolucionou a série e trouxe uma mudança de mentalidade. Isso incluiu muitos casos em que os interesses comerciais foram priorizados em relação ao romantismo.

Depois de ganhar o último título mundial de 500cc em 2001, Rossi se recusou a mudar para a primeira posição em sua Honda em 2002, o primeiro ano da nova era da MotoGP. Essa decisão teve um papel importante na transformação do número 46 em uma parte de sua marca, bem como em um símbolo das corridas de motocicleta em si.

Foi somente em 2007 que o número um voltou ao grid, cortesia do sucesso de Nicky Haydencom a Honda - incidentalmente em uma batalha pelo título contra Rossi - no ano anterior.

Casey Stoner também optou por mudar para o número um depois de ganhar seu primeiro título com a Ducati em 2007.

O sucesso de Rossi em 2008-09 com a Yamaha fez com que o número 1 desaparecesse novamente, mas seu companheiro de equipe Jorge Lorenzo trouxe de volta o famoso número em 2011. Stoner também correu com o número um em seu último ano na MotoGP, em 2012, depois de ganhar seu segundo título com a Honda em 2011.

A maldição do número #1

Hayden, Lorenzo e Stoner - duas vezes - correram com o número um em suas motos, mas nenhum deles conseguiu defender seus títulos.

A placa #1 caiu em desuso e até mesmo Lorenzo optou por ficar com a #99 após seus dois títulos seguintes, em 2012 e 2015.

Marc Márquez ganhou seis títulos em sete anos entre 2013 e 19, mas permaneceu fiel ao #93 durante toda a sua era de ouro na MotoGP. Joan Mir, o campeão de 2020, e o vencedor do título de 2021, Fabio Quartararo, também não se sentiram tentados a correr com o número um em suas respectivas motos.

A MotoGP teve que esperar até 2023 para ver o número 1 no grid novamente, depois que Bagnaia optou por seguir esse caminho. Pecco, é claro, é membro da Academia VR46 dirigida por Rossi, um piloto que nunca foi a favor de carregar esse número.

Bagnaia ganhou o título de 2023 com o adesivo "1" em sua Ducati, tornando-se o primeiro piloto desde Doohan a quebrar a maldição associada a esse número.

Talvez tenha sido isso que convenceu Martín a trocar o 89 pelo 1 em sua chegada à Aprilia, vindo da Pramac. Além disso, tendo deixado Borgo Panigale em favor de uma mudança para Noale, o espanhol deve estar ciente de que essa oportunidade pode não surgir novamente para ele na MotoGP.

