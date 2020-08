Depois de uma audiência realizada na quinta-feira (20), Johann Zarco recebeu sua punição pelo acidente causado no GP da Áustria, envolvendo Franco Morbidelli e que quase envolveu Valentino Rossi e Maverick Viñales. No GP da Estíria da MotoGP, que acontece neste domingo no Red Bull Ring, o piloto da Avintia largará do pitlane.

No último domingo, Zarco e Morbidelli tiveram uma colisão a quase 320 km/h durante a nona volta do GP. As motos de ambos os pilotos seguiram voando pela pista e quase acertaram a dupla oficial da Yamaha, Viñales e Rossi, que evitaram a colisão por questão de centímetros.

Zarco foi criticado por vários pilotos por mudar sua trajetória em uma zona de frenagem, com Morbidelli chamando ele de "meio assassino".

A direção de prova da MotoGP convocou Zarco para dar sua versão dos fatos e concluiu que sua ação foi "irresponsável", dando a ele uma punição de largada no pitlane para o GP da Estíria, segunda prova no Red Bull Ring.

"Após o incidente durante o GP da Áustria da MotoGP envolvendo Johann Zarco (Avintia Ducati) e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) que causou a bandeira vermelha, o painel de fiscais da FIM na MotoGP realizou uma audiência na quinta-feira, 20 de agosto, com os dois pilotos envolvidos", disse um comunicado da MotoGP.

"Após avaliação, foi determinado que há evidência de pilotagem irresponsável de Johann Zarco, que resultou em uma punição. O francês irá começar a próxima prova da MotoGP do pitlane".

Inicialmente, parecia que ambos pilotos haviam escapado ilesos da batida mas, posteriormente, surgiu a notícia de que Zarco havia fraturado seu punho direito, precisando passar por uma cirurgia na França na quarta, antes de voltar à Áustria.

O piloto francês faria um teste médico na quinta, mas não pode realizar por não seguir o protocolo da MotoGP de 48 horas de repouso entre a cirurgia e o teste. Por isso, ele foi declarado incapaz de participar dos eventos desta sexta.

Zarco passará por outro teste na sexta e, caso seja aprovado, poderá se juntar ao grid a partir do TL3. Se Zarco não participar do GP da Estíria, sua punição seguirá para o GP de San Marino em Misano.

