Em meio a treta, Pol Espargaró lidera dia da MotoGP na Estíria

Piloto da KTM oficial de fábrica, Pol Espargaró foi o mais rápido do dia ao liderar o segundo treino livre da MotoGP para o GP da Estíria, a segunda corrida consecutiva da categoria rainha da motovelocidade mundial na Áustria.

O espanhol registrou a marca de 1min23s638 e superou o 1min23s859 marcado por Jack Miller na sessão prática inaugural. O piloto australiano da Pramac Ducati foi o segundo mais veloz desta sexta no Red Bull Ring.

O terceiro no somatório dos tempos de TL1 e TL2 foi Andrea Dovizioso. O italiano cravou 1min23s863 no primeiro treino e segue em boa fase com a Ducati após vencer o GP da Áustria no domingo. O italiano, porém, deixará a fabricante no fim da atual temporada.

Novo desafeto de Espargaró, Miguel Oliveira foi o quarto mais rápido do dia em Spielberg, marcando 1min23s898 no TL1. O piloto português da KTM Tech 3 teve colisão com o 'companheiro' espanhol no último fim de semana e ambos abandonaram.

Na ocasião, Oliveira e Espargaró ficaram bastante irritados. A tensão se estendeu pelos dias seguintes e o português chegou a questionar a inteligência do espanhol, que classificou o ato como falta de respeito.

Quem completou o top-5 do dia no Red Bull Ring foi Takaaki Nakagami, que registrou 1min23s904 na segunda sessão prática com a Honda LCR. O japonês foi o piloto mais bem colocado da fabricante nipônica.

Yamahas ficam para trás

O melhor representante da marca foi o espanhol Maverick Viñales, oitavo mais veloz desta sexta com a Yamaha oficial de fábrica. O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli ficou logo atrás, em nono, com a Petronas.

Heptacampeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi foi somente o 13º com a Yamaha oficial. O 'Doutor' ficou imediatamente à frente do líder do campeonato, o jovem francês Fabio Quartararo, da Petronas.

No tweet a seguir, você confere imagens que listam as colocações dos treinos livres para o GP da Estíria considerando o somatório dos tempos das duas sessões práticas no Red Bull Ring. Mais abaixo, o Motorsport.com mostra as tabelas do TL1 e do TL2.

