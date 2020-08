O clima segue bastante tenso entre Pol Espargaró e Miguel Oliveira após o acidente que forçou os dois pilotos da KTM a abandonarem o GP da Áustria de MotoGP no último domingo, no Red Bull Ring.

Logo depois da corrida, Oliveira disparou fortemente contra Espargaró: "Não quero atacar ninguém, não quero atacar o Pol, mas penso que ele se deixa levar muito pelas emoções e talvez não pense tanto."

"Infelizmente, nem todos nascem com a mesma inteligência. Por vezes, é complicado ter isso durante a corrida. Quando estamos na moto, competindo, temos muita adrenalina, mas também temos de gerir o que pensamos", disse o português da KTM Tech 3 ao Canal+.

Questionado sobre as palavras de Oliveira, Espargaró respondeu: “Eu me surpreendi muito, pensava que a relação com Miguel era boa. Às vezes, estive em situações parecidas e me chateei com os adversários, mas acredito que nunca faltei com respeito com eles, e menos ainda com um companheiro de equipe. Não foi uma boa declaração e ele sequer pediu desculpas."

“Eu jamais diria que nem todos nascemos com a mesma inteligência. Isso me parece uma declaração muito dura, especialmente porque a moto que ele está pilotando fui eu que 'fiz'. É uma grande falta de respeito, mas eu não disse nada até o momento. Acredito que ele falou no calor do momento, especialmente neste caso, em que não foi culpa minha", completou Pol, que correrá na Honda como companheiro do espanhol Marc Márquez em 2021.

Depois do acidente, por meio de análise da telemetria, o Painel de Comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) concluiu que a culpa foi de Oliveira. Ambos disputam, neste fim de semana, o GP da Estíria, também na Áustria.

