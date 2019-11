Fabio Quartararo terminou no topo da tabela de tempos no primeiro dia de testes da MotoGP em Valência, apesar de uma queda. O francês foi seguido por Maverick Viñales e Franco Morbidelli, todos com motos Yamaha. Os irmãos Márquez, da Honda, também protagonizaram quedas, com o hexacampeão terminando em quinto enquanto seu caçula foi o último do dia.

Quartararo anotou 1min30s163 no final da tarde, pouco antes de interromper a sessão com uma queda na curva 10. O francês fechou o dia na liderança, apesar de Viñales quase ter batido seu tempo nos momentos finais.

O novato da Honda, Álex Márquez, que teve o contrato de um ano confirmado pela fabricante japonesa nesta segunda-feira, aventurou-se na pista na moto 2019 de Cal Crutchlow. 20 minutos após sua primeira saída, Márquez caiu na curva 10 e danificou sua moto.

O dia da Honda ainda foi mais difícil, já que Marc Márquez sofreu uma queda com a única moto 2020 da marca na curva 13, cerca de uma hora depois de ir à pista com o novo equipamento, o que causou outra bandeira vermelha.

Veja Viñales e Valentino Rossi em ação na pista de Valência:

Quando a sessão foi retomada, os pilotos da Yamaha Petronas Quartararo e Morbidelli, acumularam quilometragem e viraram voltas rápidas, disputando a liderança com Viñales, que foi à pista com a moto deste ano equipada com um novo pacote aerodinâmico.

Em quarto, Dovizioso foi o piloto mais rápido da Ducati e passou o dia avaliando o novo chassi e outras peças de 2020. Enquanto isso, Valentino Rossi terminou o dia na nona posição com sua Yamaha.

Veja os resultados da sessão desta terça-feira:

Pos. # Ploto Moto Tempo Dif. Voltas 1 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'30.163 82 2 12 Maverick Vinales Yamaha 1'30.327 0.164 66 3 21 Franco Morbidelli Yamaha 1'30.650 0.487 71 4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'30.665 0.502 58 5 93 Marc Marquez Honda 1'30.698 0.535 60 6 36 Joan Mir Suzuki 1'30.811 0.648 63 7 42 Alex Rins Suzuki 1'30.958 0.795 76 8 44 Pol Espargaro KTM 1'30.974 0.811 58 9 46 Valentino Rossi Yamaha 1'31.012 0.849 73 10 43 Jack Miller Ducati 1'31.130 0.967 43 11 35 Cal Crutchlow Honda 1'31.183 1.020 69 12 9 Danilo Petrucci Ducati 1'31.433 1.270 10 13 27 Iker Lecuona KTM 1'31.645 1.482 57 14 29 Andrea Iannone Aprilia 1'31.674 1.511 54 15 53 Tito Rabat Ducati 1'31.775 1.612 53 16 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'31.815 1.652 45 17 26 Dani Pedrosa KTM 1'31.863 1.700 52 18 51 Michele Pirro Ducati 1'32.016 1.853 38 19 17 Karel Abraham Ducati 1'32.034 1.871 47 20 38 Bradley Smith Aprilia 1'32.090 1.927 50 21 33 Brad Binder KTM 1'32.645 2.482 70 22 6 Stefan Bradl Honda 1'32.833 2.670 25 23 73 Alex Marquez Honda 1'32.873 2.710 53 Veja as imagens da MotoGP nos testes de Valência:

