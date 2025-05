MotoGP: Acosta passa por cirurgia no braço antes de GP da França

Em um breve comunicado enviado pela KTM na terça-feira (29), a marca austríaca informou detalhes sobre a cirurgia de Pedro Acosta, no antebraço direito, para tratar a Síndrome Compartimental Crônica que afeta o jovem espanhol desde sua estreia na MotoGP, em 2024.

"Pedro Acosta foi submetido a uma cirurgia para a síndrome compartimental crônica em seu antebraço direito. O piloto permanecerá em observação por 24 horas e espera-se que ele possa retornar para o GP da França - a próxima parada no calendário - sujeito à liberação médica", dizia o comunicado.

Essa é a primeira vez que o espanhol se submete a uma cirurgia para tentar resolver um problema que, mais cedo ou mais tarde, afeta a grande maioria dos pilotos, especialmente aqueles que chegam à categoria de motos pesadas.

Em resumo, esse problema decorre da força que os pilotos têm de exercer com os braços em cima das máquinas, o que leva à hipertrofia dos músculos, pressionando as fáscias que os recobrem. Para permitir que eles respirem, os cirurgiões fazem uma incisão para liberar a tensão na área.

Enquanto alguns optam pela cirurgia primeiro, outros preferem tentar uma opção mais conservadora, baseada em fisioterapia, enquanto ajustam a posição que adotam na moto, a fim de minimizar o desconforto.

No último grupo estava Acosta, que tem sido prejudicado pela síndrome desde sua estreia na categoria rainha, no Catar, no ano passado. Naquela ocasião, o novato tentou desviar a atenção e negou que a fadiga no antebraço o tivesse feito perder o ritmo - ele estava em quarto lugar a oito voltas do final e terminou em nono.

Este ano, a história se repetiu e, na Argentina (nono), em Austin (acidente) e no Catar (oitavo), ele não conseguiu manter seu próprio ritmo depois que seus antebraços ficaram sobrecarregados.

Até agora, o espanhol da KTM continuava a adotar uma postura bastante enigmática sobre o assunto, a ponto de afirmar que em nenhuma circunstância planejava fazer uma cirurgia.

"Nunca fiz uma cirurgia e não pretendo fazê-la. Sabemos de onde ela vem [a fadiga]. A única vez que tive esse tipo de problema foi em minha primeira corrida de MotoGP. Estou reclamando há um ano, algo tem que mudar", disse Acosta após o GP da Argentina.

Depois dessa corrida, o piloto #37 trocou de luvas e voltou a usar as que usava anos atrás, quando corria nas categorias inferiores, embora a cirurgia a que se submeteu na terça-feira pareça confirmar que a origem de seus problemas não era de nenhuma parte de seu equipamento.

Enquanto aguarda a aprovação dos médicos para retornar para Le Mans em uma semana e meia, Acosta está em décimo lugar na classificação geral como o piloto mais bem colocado da KTM, mas apenas um ponto à frente de Brad Binder, seu companheiro de equipe.

