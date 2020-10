Depois de sair de 10º, Álex Rins escalou o pelotão e em poucas voltas já ocupava o segundo lugar no GP de Aragón da MotoGP e terminou o domingo com sua primeira vitória no ano e a terceira na categoria rainha. E após a corrida, o piloto da Suzuki desabafou sobre a temporada difícil.

"Algumas vezes errei a trajetória, mas estou super feliz com a corrida. Na MotoGP nunca havia feito algo do tipo. Acreditei que era possível do início ao fim. Na saída estava tranquilo, e não sei se isso é tão bom assim".

"Pensava que deveria ficar mais nervoso. Saí bem, logo estava em quarto, depois segundo, e vi que tinha ritmo melhor que o de Maverick. Passei para primeiro e comecei a conservar o pneu para aguentar até o fim".

Em todos os momentos, era possível ver um Rins muito determinado, buscando desde o começo se colocar na ponta.

"Não pensava assim, mas na verdade, no fim de semana, disse à equipe que queria fazer igual ao Lorenzo: pular na ponta escapar. Não consegui abrir muito, mas venci".

No final, seu rival na luta pela vitória não foi Viñales e nem Joan Mir, mas sim um Álex Márquez que quase roubou seu triunfo.

"Quando marcaram que Mir estava a 0s0, tirei um pouco mais o pé, mas quando vi que ele não me passava, entendi que ele estava na mesma estratégia de pneus".

"Passei por momentos duros, quero agradecer a todos que seguem me apoiando a todo o momento. Na Áustria, caí quando estava em primeiro, em Le Mans fiquei seguindo Petrucci. Não é fácil gerenciar essas situações".

"Significa muito para mim essa vitória, é o fim de um sofrimento que tivemos ao longo de todo o campeonato".

