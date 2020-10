Depois de um início abaixo da média, Álex Márquez chegou à temporada 2020 da MotoGP. O irmão mais novo do hexacampeão Marc acumulou neste domingo, no GP de Aragón, seu segundo pódio consecutivo no ano, após uma boa disputa pela vitória contra Álex Rins. E para o piloto, esse é um recado para todos os críticos que questionavam suas capacidades.

O bote de Márquez poderia ter sido ainda maior, já que lutou pela vitória do final, mas a três voltas do final, a Honda teve um pequeno erro que o fez perder alguns metros de distância para Rins, sendo decisivo para o resultado final.

O piloto da Honda completou assim um grande final de semana, que começou com uma entada direta no Q2 pela primeira vez e um segundo lugar no TL4. Depois, conseguiu um 11º lugar no grid, sua posição de largada mais alta no ano, e foi escalando um a um seus rivais até chegar perto do topo, terminando a apenas dois décimos do piloto da Suzuki.

"Antes da corrida, pensava que era impossível ou que precisava rolar alguma coisa. Senti que a moto estava ótima. Consegui ser eu na prova. Consegui fazer tudo que queria. A equipe me disse para não fazer nada diferente. Agora sim, consegui um pódio no seco".

Mas o segundo lugar não era algo que deixaria Márquez satisfeito, correndo atrás de Rins até a bandeira quadriculada.

"Eu tentei. Na última vez fiz uma boa volta, no limite, rezando para que Rins cometesse algum erro. Eu sabia que ele também estava no limite. Conseguimos conservar o pneu dianteiro melhor e fico muito feliz por isso".

Com os pódios consecutivos, Márquez empata com Brad Binder na luta de melhor estreante do ano, mas já avisa que essa não deve ser uma tendência geral.

"Não estaremos lá todos os fins de semana. Na MotoGP, tudo muda a cada prova. Mas é bom ficar entre os oito primeiros".

Um novo pódio, agora no seco, justifica mais uma vez a escolha do atual campeão da Moto2 para ocupar diretamente a vaga na equipe oficial da Honda.

"Nunca duvidei que merecia a vaga. Sei das minhas conquistas. Mas vivemos no presente e tinha que mostrar porque estou aqui. Tentei ser o mais profissional possível, fazendo meu trabalho sem ouvir os demais. No final, cheguei lá".

O resultado ajuda ainda a compensar o ano difícil que a Honda passa sem Marc Márquez.

"Meu estilo é diferente do de Marc, sou mais alto e mais magro, tendo a cuidar mais do pneu. Temos estilos diferentes e posso ajudar a Honda a fazer uma moto mais completa. Com Nakagami, podemos evitar que esses não seja um ano perdido".

Nas redes sociais, Marc também mandou um recado a todos: "Hoje sou o irmão de Álex Márquez".

