Rossi: "KTM dá medo, eles poderiam ter feito uma dobradinha hoje"

Após terminar em quinto a etapa da República Tcheca da MotoGP, Valentino Rossi afirmou que o campeonato está aberto e que os pneus farão muita diferença na temporada. Sobre a vitória de Brad Binder, o heptacampeão comentou que "A KTM dá medo".

Na prova deste domingo em Brno, Rossi voltou a ser competitivo, ao chegar em quinto após partir da décima posição. Questionado sobre a melhora de desempenho do sábado para o domingo, o italiano destacou a melhora na frenagem

“Desde que mudamos a moto temos sido mais eficazes na freada, isso é muito importante. Brno foi um bom final de semana, tivemos uma boa sensação. Hoje a frenagem foi muito boa, ontem falhamos no Q2, não melhoramos com o pneu traseiro porque o dianteiro não estava bom. Isso nos condicionou muito, talvez saindo da terceira fila eu tivesse conseguido lutar com o Zarco pelo pódio”, resumiu o italiano.

“Jerez foi melhor pelo resultado, mas hoje, no geral, foi muito bom, estivemos competitivos ao longo da corrida e estamos prontos para ir à Áustria”.

Em relação ao campeonato, que trouxe uma vitória inédita para a KTM e para Brad Binder, Rossi alertou para o potencial dos austríacos.

“É um campeonato muito aberto, muda muito de pista para pista, até de corrida para corrida no mesmo circuito. Os pneus são essenciais, como sempre, e falta o Márquez, que é quem ganhou os últimos campeonatos. A KTM dá medo, hoje eles poderiam ter feito uma dobradinha. Eles são os favoritos para a Áustria. Binder e Pol (Espargaró) são muito fortes, vão dar muito trabalho”.

Orgulhoso por Morbidelli

Dos pilotos da Yamaha, o único a subir ao pódio em Brno foi Franco Morbidelli, membro da Academia VR46, do heptacampeão, e amigo íntimo de Rossi.

“Foi muito emocionante, ele fez uma grande corrida e mereceu o pódio. O ano todo está passando muito rápido. Ele tem passado por condições difíceis por ser companheiro de Quartararo, que no ano passado surpreendeu a todos. Mas o Franco é um grande trunfo e acho que no futuro ele sempre lutará por pódios”, avaliou Rossi.

“A história com o Franco é curiosa. Nós o pegamos quando não era conhecido por ninguém. Na academia todos acreditamos nele e fizemos de tudo para levá-lo para a Moto2, trabalhamos e ele conseguiu se sagrar campeão mundial. Na Yamaha fizeram um excelente trabalho com ele e penso que este primeiro pódio na MotoGP para a Academia é um resultado para celebrar”.

Veja as melhores imagens de Rossi em Brno

