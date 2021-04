MotoGP: Martin admite que objetivo era estar no Q2 e não na pole

Jorge Martin conseguiu a sua primeira pole position na MotoGP, no Circuito de Losail, sendo apenas o seu segundo GP na categoria rainha

O espanhol já foi uma das sensações na sua primeira corrida, depois de estrelar uma largada vertiginosa que o levou a subir 10 posições para se colocar na quarta colocação na primeira curva.

Martin estava sendo um dos nomes de destaque neste final de semana, tendo ficado entre os cinco primeiros na sexta-feira e conseguido passagem direta para o Q2.

O madrilenho deu tudo de si na classificação e liderou desde o início. Na parte decisiva foi ultrapassado por Maverick Viñales e Johann Zarco, mas ele conseguiu responder com o relógio já zerado para conquistar a sua primeira pole.

"O objetivo era estar no Q2 e não esperava chegar à pole", reconheceu Martin. “Depois que vi que estava em primeiro, pensei que a volta seguinte não seria muito boa, porque o Pecco [Bagnaia] não estava me puxando mais (vácuo) e os pneus estavam esfriando. No final, me atirei, não cometi erros e fomos avançando.”

“No momento que passei e foi 1min53s1 pensei que ia ficar na primeira fila, mas não vi na placa e desacelerei no final da reta. Aí eu vi meu número subir, foi brutal”, explicou.

“A melhora que estamos fazendo no dia a dia é incrível, não tenho que falar nada, focamos nos tempos, não nas posições. Espero chegar na primeira curva em primeiro amanhã para não perder a vantagem da pole. Estar na frente permite controlar um pouco mais os pneus", disse.

No entanto, depois da primeira pole, Martín ainda não consegue se ver lutando para vencer.

“O meu ritmo está a três ou quatro décimos. Vencer não é o objetivo para amanhã, isso é óbvio, mas vou ser fisgado por quem me passar e se chegar aos seis primeiros penso que será muito importante. Há muito pilotos de ritmo forte, como o Maverick ou o Mir que estão atrás, espero alcançá-los no final”, concluiu.

