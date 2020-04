Kyle Larson, de 27 anos, considerado uma das estrelas em ascensão da NASCAR, não tem mais emprego. Nesta terça-feira, a Chip Ganassi Racing divulgou que o piloto foi demitido, após uso de palavra de cunho racista durante transmissão de corrida virtual no domingo.

“Depois de muita consideração, a Chip Ganassi Racing determinou que encerrará seu relacionamento com o piloto Kyle Larson. Como dissemos antes, os comentários feitos por Kyle foram ofensivos e inaceitáveis, especialmente considerando os valores de nossa organização.”

"Enquanto continuamos a avaliar a situação com todas as partes relevantes, ficou óbvio que esse era o único curso apropriado a ser seguido."

Nenhum substituto imediato para o carro #42 foi apontado.

Na segunda-feira, Larson teve uma série de revezes após seu ato ganhar notoriedade.

Primeiro, ele foi suspenso sem remuneração pela Ganassi. Logo depois, foi suspenso pela NASCAR por tempo indeterminado e obrigado a participar de um treinamento de sensibilidade. Ele também foi suspenso pela plataforma iRacing.

Os três principais patrocinadores de Larson em seu Chevrolet #42 - First Data, McDonald's e Credit One - anunciaram que apoiavam as decisões de Ganassi e NASCAR e não mais patrocinariam Larson no futuro.

Isso basicamente deixou a Ganassi com patrocinadores para provas da Cup Series, mas sem poder utilizar Larson, o que afetou a decisão desta terça-feira.

A carreira de Larson nas categorias principais começou em 2012, vindo do programa Driver for Diversity, sua mãe é de origem japonesa. Na K&N Pro Series East, categoria regional de maior relevância da NASCAR, Larson venceu duas corridas e o campeonato em sua temporada de estreia. Ele também fez quatro provas na Truck Series.

Já comprometido com a Ganassi, Larson subiu para a Xfinity Series em 2013, além de fazer quatro corridas na Cup e mais duas na Truck.

Em 2014, Ganassi promoveu o nativo de Elk Grove, na Califórnia, para o Cup Series em período integral, no carro que foi de Juan Pablo Montoya. Sua primeira vitória na Cup aconteceu em 2016, em Michigan.

Esta temporada era a última de Larson sob seu contrato atual com a Ganassi. Seu nome era cotado na Hendrick Motorsports e Stewart-Haas Racing.

