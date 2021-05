Brad Keselowski está avaliando uma oferta para se tornar o próximo piloto da NASCAR Cup Series com participação acionária em uma equipe da principal categoria de automobilismo dos Estados Unidos, apurou o Motorsport.com.

O editor recomenda: NASCAR: Logano voa em acidente durante prova em Talladega

O competidor de 37 anos recebeu oferta para correr pela Roush Fenway a partir da próxima temporada em um acordo que também incluiria a participação em um time, possivelmente renomeado para Roush-Fenway-Keselowski, segundo várias fontes.

Keselowski se tornaria o piloto do Ford nº 6, mas a porcentagem da fatia da equipe da qual ele seria dono ainda não foi definida. De todo modo, espera-se que Keselowski desempenhe um grande papel no lado competitivo da organização, informaram interlocutores à reportagem. Entretanto, também ainda não está claro se o atual piloto do carro nº 6, Ryan Newman, se mudará para um outro time na Roush ou deixará a organização.

O contrato plurianual mais recente de Keselowski com a equipe Penske expirou na conclusão da temporada de 2020 e os dois lados concordaram em um contrato de um ano cobrindo apenas esta temporada.

Um anúncio oficial do acordo de Keselowski com a Roush pode ficar em stand by até o outono - provavelmente até setembro - para cumprir uma cláusula do contrato atual do piloto com a Penske, disseram fontes. De todo modo, quando questionados pelo Motorsport.com, funcionários do atual time do piloto não comentaram sobre a situação contratual do competidor.

O mesmo vale para membros da Roush Fenway Racing. O fato é que, assim que o negócio for concluído, Keselowski se tornará o segundo competidor de destaque na Cup Series em dois anos a assumir o papel de piloto/proprietário.

Brad Keselowski

Na atual temporada, o piloto Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing, tornou-se co-proprietário da 23XI Racing junto com a lenda da NBA Michael Jordan. O time é representado pelo Toyota #23, guiado por Bubba Wallace.

Além disso, Justin Marks, veterano piloto da NASCAR e de carros esportivos, juntou forças com o rapper Armando Christian “Pitbull” Pérez, vencedor do Grammy, para criar a Trackhouse Racing nesta temporada, tendo o piloto Daniel Suarez como representante.

Vale lembrar que Keselowski já foi proprietário de um time da NASCAR anteriormente. Sua equipe Brad Keselowski Racing, da Truck Series, competiu em 190 corridas e venceu 11 vezes antes de encerrar as operações após a temporada 2017. Após 'terminar' a BKR, o piloto fundou a Keselowski Advanced Manufacturing, uma empresa de engenharia avançada e manufatura sediada em Statesville, N.C.

“Nunca foi que eu gostaria de ser um dono no mais alto nível do esporte”, disse Keselowski na época. “E, embora ainda demore muitos anos, quero começar a me preparar para essa possibilidade.”

Keselowski começou sua 12ª temporada com a Penske na NASCAR em 2021. Desde que ingressou no time, venceu 67 corridas somando Cup e Xfinity, incluindo o primeiro campeonato da equipe na categoria 'A' em 2012, além de um título da 'série B' em 2010.

A saída de Keselowski da Penske no final do ano pode vagar um assento muito cobiçado. Piloto do time e atual campeão da Xfinity Series, Austin Cindric tem 'subida' confirmada para a Cup em 2022, mas para guiar o Ford nº 21 da Wood Brothers, uma equipe afiliada da Penske.

O atual piloto do #21, Matt DiBenedetto, tem saída programada da equipe no final da temporada 2021. A Penske também tem como representantes os pilotos Ryan Blaney e Joey Logano.

SENNA vs SCHUMACHER: Game F1 2021 gera POLÊMICA envolvendo LENDAS da categoria; entenda

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: