Blaney, o atual campeão, parecia preparado para conquistar sua primeira vitória na temporada de 2024 depois de sobreviver a um duelo insano com Christopher Bell.

Cindric reduziu a vantagem de Blaney para menos de dois segundos faltando três das 240 voltas para o final, mas o número #12 de Blaney, de repente, perdeu o ritmo.

O piloto do carro #2 herdou a liderança e segurou Denny Hamlin por 3s844 para conquistar sua segunda vitória na carreira e encerrar uma sequência de 85 corridas sem triunfos.

Cindric, que corria o risco de perder os playoffs, se garantiu entre os 16 pilotos com a vitória.

"Honestamente, estou com o coração partido pela equipe (de Blaney). Não sei o que aconteceu com eles no final da corrida. Eles mereciam vencer esta corrida. Ryan tem sido um excelente líder nesta equipe", Cindric disse. “Este fim de semana foi ótimo para todos os envolvidos.”

"Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para este time. Estou muito feliz por ter conseguido uma vitória com Brian (Wilson) como meu chefe de equipe na Cup Series. Você nunca sabe quando isso vai acontecer novamente. Acabei de passar, espero pelo melhor."

Questionado sobre o que a vitória faz para reverter uma temporada difícil, Cindric disse: "É tudo. É absolutamente tudo. É ótimo vencer diante desta multidão incrível. Fico feliz em trazer isso para casa para esses rapazes, eles merecem."

Brad Keselowski terminou em terceiro, Tyler Reddick em quarto e Joey Logano completou os cinco primeiros.

Completando o top 10 estavam Austin Dillon, Bell – que teve um problema de motor -, Carson Hocevar, Justin Haley e Kyle Larson.

Blaney conseguiu cruzar a linha de chegada e acabou creditado com o 24º lugar e o último carro na volta do líder.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será no misto de Sonoma, na Califórnia, no próximo fim de semana.

Resultado

