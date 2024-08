NASCAR: Juan Pablo Montoya voltará à categoria com 23XI Racing

Juan Pablo Montoya competiu na NASCAR Cup Series durante os anos de 2007 e 2013 e agora está de volta à categoria, dessa vez, defendendo a 23XI Racing com um Toyota Camry XSE.

O piloto venceu duas corridas com a Chip Ganassi Racing durante seu tempo no esporte. Ele conquistou 24 posições no top cinco e 59 colocações no top 1 durante 255 largadas, e venceu uma corrida da NASCAR Xfinity Series na Cidade do México em 2007.

Em 2009, o colombiano chegou ao oitavo lugar no campeonato da Cup Series e agora está de volta para mais corridas no carro preto e dourado de número 50.

"Estou ansioso para voltar a um carro da Cup e correr em Watkins Glen - uma pista que eu realmente gosto e tive a chance de experimentar no início da minha carreira”, disse Montoya em um comunicado da equipe.

Montoya será o quarto piloto a guiar o terceiro carro da 23XI Racing nas últimas duas temporadas. Eles correram pela primeira vez com um terceiro veículo em Daytona 500 em 2023.

O ex-piloto de F1 e vencedor geral da Le Mans 24 de 2021, Kamui Kobayashi, fez duas largadas com a equipe, assim como Corey Heim.

"Juan Pablo Montoya é um piloto de classe mundial que venceu em tudo que dirigiu, e ele será um grande finalizador da celebração do 50º aniversário que tivemos na NASCAR com o Mobil 1 Toyota nº 50”, disse Steve Lauletta, presidente da 23XI Racing.

Corey Heim, 23XI Racing, Mobil 1 50th Anniversary Toyota Camry Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Carreira lendária

A carreira de Montoya inclui sete vitórias ilustres na Fórmula 1, quando defendia a McLaren e a Williams. O piloto também conquistou 30 pódios e 13 pole positions em apenas 94 largadas na categoria. Em 2002 e 2003, ele terminou em terceiro na tabela de pilotos.

Em Indianápolis 500 de 2000, na estreia, ele venceu a corrida e repetiu o feito em 2015. No mesmo ano, o colombiano perdeu o título da IndyCar por muito pouco, ficando em segundo lugar, e conquistando cinco vitórias em apenas 57 largadas.

Montoya também conquistou às 24 Horas Rolex em Daytona três vezes como vencedor geral, o campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Series de 2019, dirigindo pela Team Penske. O piloto subiu ao pódio nas 24 Horas de Le Mans e venceu a Corrida dos Campeões em 2017.

