Trump exige que Bubba Wallace se desculpe por caso de suposto laço de enforcamento

Na manhã desta segunda-feira, o presidente Donald Trump postou uma série de tweets, um dos quais foi dirigido ao piloto da NASCAR, Bubba Wallace.

Wallace se posicionou nas últimas semanas como o único piloto negro da Cup Series, pedindo a proibição da bandeira dos confederados e utilizando pintura do Black Lives Matter em Martinsville.

No Talladega Superspeedway, a NASCAR tomou medidas imediatas depois que um membro da equipe de Bubba relatou ter encontrado um laço de enforcamento na garagem. Isso veio após protestos fora da pista sobre a decisão do esporte de banir a bandeira confederada. Wallace foi informado do incidente mais tarde pelo presidente da NASCAR, Steve Phelps.

Antes da prova, que foi adiada para segunda-feira devido ao mau tempo, todos os pilotos e a maioria dos membros de equipes empurraram o carro #43 de Wallace para o início do grid e ficaram com ele em solidariedade durante as cerimônias pré-corrida.

O FBI foi trazido, o que mais tarde determinou que o objeto em questão era uma corda utilizada para puxar a porta da garagem, com a forma de um laço, e que estava lá desde outubro de 2019. A NASCAR diz que nenhuma outra corda puxada foi fabricada dessa maneira.

The noose found in the No. 43 garage Photo by: NASCAR Media

Apesar disso, duas semanas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se sentiu obrigado a twittar sobre Wallace, o marcando e sugerindo que o piloto deveria se desculpar.

Ele se referiu ao incidente como "outra farsa" e fez a afirmação infundada de que os números de audiência de TV da NASCAR são as mais baixas que já foram após a decisão do esporte de proibir a bandeira confederada.

“Bubba Wallace pediu desculpas a todos os grandes pilotos e oficiais da NASCAR que vieram em seu auxílio, ficaram ao seu lado e estiveram dispostos a sacrificar tudo por ele, apenas para descobrir que tudo era apenas mais uma outra farsa? A decisão de banir a bandeira (confederada) causou a redução de audiência mais baixas do que nunca!”

A NASCAR ainda não respondeu, mas o piloto da Richard Childress Racing e bicampeão da NASCAR Xfinity Series, Tyler Reddick, twittou: "Não precisamos de desculpas. Fizemos o que era certo e faremos muito bem sem o seu apoio".

Em seguida, Reddick apagou o tweet.

Outros pilotos da NASCAR e da Indy, incluindo Jimmie Johnson, Myatt Snider, Brandon Brown, Matt Tifft, Stefan Wilson, Jack Harvey e Zach Veach, expressaram seu apoio a Wallace após o tweet do presidente.

