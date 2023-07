A Porsche Cup Brasil chegou a um marco histórico neste sábado, com a disputa da 200ª corrida no Autódromo de Interlagos, sendo a primeira da Sprint Challenge da quarta etapa da temporada 2023. E em uma prova movimentada, encerrada pelo safety car, Eduardo Taurisano converteu a pole em vitória após recuperar a liderança perdida para Antonella Bassani ainda na primeira volta.

Na Challenge Sport, a vitória ficou com Gustavo Zanon ao terminar na quarta posição, enquanto Célio Brasil levou mais uma na Challenge Rookie com a 10ª colocação.

Na largada, Taurisano tentou segurar a liderança em cima de Bassani, mas a jovem pilota conseguiu um traçado melhor no S do Senna para sair à frente na entrada da reta oposta. Ao final da primeira volta, ela já abria quase 0s9 para Taurisano, com Zanon, Mohr e Tomasoni completando o top 5. Zanon era ainda o líder na Sport, enquanto Brasil liderava na Rookie em 16º.

Aos poucos, Taurisano foi se aproximando novamente de Bassani, abrindo a disputa pela vitória. E, com menos de dez minutos de prova, os dois já abriam mais de 2s5 para Zanon na terceira posição.

Na marca de 15 minutos para o fim, Taurisano aproveitou um erro de Bassani para reassumir a liderança. E, enquanto o pole começava a abrir uma pequena vantagem, a jovem pilota via Zanon se aproximando novamente. Mohr e Tomasoni seguiam em quarto e quinto. Em 15º, Brasil mantinha a liderança da Rookie.

Os minutos seguintes foram marcados por diversos pequenos incidentes e rodadas envolvendo Luis Souza, Marco Túlio e SangHo Kim.

A sete minutos do fim, o SC precisou ser acionado. Lanzoni se envolveu em um incidente e, mesmo conseguindo sair do local, acabou ficando parado no começo do terceiro setor. A relargada veio logo, com quatro minutos ainda no relógio. Taurisano conseguiu se manter tranquilamente à frente de Bassani, com Zanon, Mohr e Tomasoni fechando o top 5.

Com isso, Eduardo Taurisano converteu a pole em vitória, com Antonella Bassani em segundo, Christian Mohr em terceiro, Gustavo Zanon em quarto e Marcelo Tomasoni fechando o top 5. Zanon ficou com a vitória na Sport, enquanto Célio Brasil levou mais uma na Rookie, ao terminar em 10º.

O grid da Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil volta à pista de Interlagos no domingo para a segunda e última corrida do fim de semana da quinta etapa da temporada 2023. A prova será logo após a da Carrera Cup, cuja largada está marcada para 11h30, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com

Confira o resultado final da corrida 1 da Sprint Challenge em Interlagos:

1 – Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

2 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

3 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

4 – Gustavo Zanon (Challenge Sport)

5 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

6 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

7 – Sadak Leite (Challenge Sport)

8 – Josimar Júnior (Sprint Challenge)

9 – Ramon Alcaraz (Challenge Sport)

10 – Célio Brasil (Challenge Rookie)

11 – Paulo Totaro (Challenge Rookie)

12 – Sebá Malucelli (Challenge Sport)

13 – Eric Santos (Challenge Rookie)

14 – SangHo Kim (Challenge Sport)

15 – Walter Lester (Challenge Sport)

16 – Carlos Campos (Challenge Sport)

17 – Luiz Souza (Challenge Rookie)

18 – Artur Ramos (Challenge Sport)

19 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

20 – Marco Túlio (Challenge Rookie)

21 – Israel Salmen (Challenge Rookie)

22 – Américo Lanzoni (Challenge Rookie)

