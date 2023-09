A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil entregou uma segunda corrida movimentada em Termas de Río Hondo neste domingo. Mas o vencedor, Eduardo Taurisano, viu isso de longe, liderando de ponta a ponta para vencer com folga.

Antonella Bassani foi a segunda, com Josimar Júnior, Marcelo Tomasoni e Miguel Mariotti completando o pódio, enquanto Célio Brasil, sexto colocado, foi o vencedor tanto na Sport quanto na Rookie.

Assim como na Carrera, a prova da Challenge teve largada em fila indiana, mas com a bandeira verde vindo assim que a regressiva de 25 minutos foi iniciada. Taurisano se manteve na ponta, enquanto Bassani se viu pressionada por Josimar Júnior, que logo passou para assumir a segunda posição. No final da primeira volta, Célio Brasil era o quarto com Tomasoni em quinto.

Aos poucos, Taurisano se via pressionado por Josimar, que abriam uma diferença de 1s2 para Bassani em terceiro. Ela era pressionada por Célio Brasil em quarto, que liderava pelas classes Sport e Rookie.

O SC precisou ser acionado com 16 minutos no cronômetro após Pontes ficar com o carro atolado na caixa de brita da reta principal devido a uma rodada. A relargada veio com 10 minutos ainda no relógio. Taurisano liderava à frente de Josimar, com Bassani, Brasil e Tomasoni completando o top 5.

Enquanto Taurisano abria na frente, Josimar, Bassani e Tomasoni disputavam duramente a segunda posição, com Antonella perdendo a terceira posição pelo líder da Challenge.

No final, Eduardo Taurisano rebateu o azar do sábado com uma vitória sólida no domingo, tendo Antonella Bassani em segundo, Josimar Júnior em terceiro, Marcelo Tomasoni em quarto e Miguel Mariotti em quinto.

Na sexta colocação, Célio Brasil garantiu as vitórias tanto na Sport quanto na Rookie, já que os pilotos da Rookie também competem na classe Sport.

A Porsche Cup segue em Termas de Río Hondo e, na próxima semana, realiza a sétima etapa da temporada 2023 com a segunda prova Endurance do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Confira o resultado final da corrida 2 da Sprint Challenge em Termas de Río Hondo:

1 – Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

2 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

3 – Josimar Júnior (Sprint Challenge)

4 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

5 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

6 – Célio Brasil (Challenge Rookie)

7 – Antônio Junqueira (Challenge Sport)

8 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

9 – SangHo Kim (Challenge Sport)

10 – Israel Salmen (Challenge Sport)

11 – Gustavo Zanon (Challenge Sport)

12 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

13 – Luiz Souza (Challenge Rookie)

14 – Artur Ramos (Challenge Sport)

15 – Walter Lester (Challenge Sport)

16 – Eric Santos (Challenge Rookie)

ABANDONARAM

Sadak Leite (Challenge Sport)

Ramon Alcaraz (Challenge Sport)

Wagner Pontes (Challenge Rookie)

Sebá Malucelli (Challenge Sport)

Assista as corridas de domingo da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

