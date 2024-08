Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti foram os grandes vencedores do dia no Sertões 2024, triunfando na especial entre Santa Maria da Vitória e Luis Eduardo Magalhães, na Bahia. Porém, para chegar a este resultado, os dois tiveram que superar uma grande adversidade.

Após passar mal após a conclusão da especial do domingo, Adroaldo voltou a se sentir mal nesta segunda-feira. Mesmo assim, ele conseguiu chegar até o acampamento de Luis Eduardo Magalhães, mas precisou ser encaminhado ao hospital na sequência para tomar soro e fazer exames.

Em entrevista ao Motorsport.com, Andreotti celebrou a vitória da dupla, apesar dos desafios que tiveram que enfrentar.

"Foi demais. É a primeira vitória geral do Adroaldo nos carros em sua carreira, então estamos super felizes com essa vitória. Como vocês já sabem, ele não está muito bem, está um pouco mal do estômago. Foi um esforço muito grande dele. Ele teve que superar muito para conseguir essa conquista".

Com o resultado, a dupla larga na frente na etapa de amanhã, a primeira da maratona. Porém, isso representa um problema para eles.

"Nós largamos atrás do Lucas e do Kaíque e eles tiveram um furo nos pneus. Isso nos deu a chance de abrir a prova desde então. Aí fizemos um bom trabalho e conseguimos essa vitória para a equipe. Mas o rali é muito longo, e o problema é que amanhã vamos abrir a prova novamente sem nenhum rastro, como no domingo. E amanhã é ainda pior, porque não teremos nem rastro de moto, então a navegação será bem complicada, teremos que estar bem concentrados".

O navegador ainda atualizou a situação de Weisheimer: "Eu cheguei pilotando o carro no deslocamento porque ele estava muito ruim. Acabei fazendo os 370km, o que acabou sendo muito gostoso, foi um baita rolê com o Toyota. Mas pelo menos isso o ajudou a descansar, porque o regulamento permite que o navegador assuma a pilotagem, mas só nos deslocamentos [inicial e final]".

"Ele foi [ao hospital] tomar um soro e fazer exames para identificar se é um vírus, mas já já está de volta".

