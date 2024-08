O Sertões realizou nesta segunda-feira a terceira etapa da edição 2024. Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti foram os vencedores entre os carros, mesmo com Weisheimer doente e tendo que ser encaminhado ao hospital no fim do dia, assumindo a liderança geral.

Entre as motos, mais uma vitória de Adrien Metge, que lidera com folga. Já nos UTVs, Tomas Luza e Flavio França triunfaram, mas os pilotos da família Varela seguem dominando a classificação.

Carros: Weisheimer vence mesmo doente

Com Luis Eduardo Magalhães como destino final, a terceira etapa do Sertões 2024 (a segunda competitiva após o cancelamento do sábado) teve um deslocamento total de 386km, sendo 336 de especial cronometrada.

Adroaldo Weisheimer e Beco Andreotti foram os vencedores com um tempo de 05h55min57s, 02min48s à frente de Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio, que sofreram com furos de pneus nesta etapa. Marcelo Sachs e Cadu Gastaldi vieram em terceiro a 05min25s. Mas o dia da dupla vencedora não foi fácil. Após Adroaldo passar mal no deslocamento da etapa anterior, o piloto do carro #340 voltou a se sentir mal e precisou ser levado ao hospital após o fim da etapa.

Com a vitória de hoje, eles lideram o Sertões a 01min36s13 de Moraes / Bentivoglio, com Gastaldi / Sachs a 08min45s48.

UTVs: Luza quebra sequência dos Varela

Tomas Luza e Flavio Franca quebraram a hegemonia da família Varela, que havia vencido o Super Prime e feito a dobradinha no domingo. A dupla do #109 finalizou 01min32s à frente de Denisio do Nascimento e Gunnar Dums. Bruno Varela e Ari Fiuza completaram o top 3 a 01min34s.

Mesmo sem vencer, os Varela ainda lideram na classificação geral. Bruno / Fiuza estão na ponta a apenas 44s44 de Rodrigo / Mazzei, com Nascimento / Dums fechando os três primeiros a 02min29s79.

Motos: Metge segue reinando

Em um dia marcado pelo acidente entre Cesar Wilke e Ricardo Daufenbach, que atrasou a largada de parte do grid do Sertões em quase duas horas, Adrien Metge conquistou mais uma vitória. O piloto da Yamaha cruzou a linha de chegada da especial em 04h34min34s, 02min15s60 à frente de Gabriel Soares, liderando um pelotão Honda com Martin Duplessis em terceiro e Mason Klein em quarto. Também pela Yamaha, Ricardo 'Bob' Martins foi o quinto colocado.

Metge lidera com ampla vantagem para Duplessis: 08min28s74. Mason Klein é o terceiro a 10min04s99.

Agora em Luis Eduardo Magalhães, o Sertões inicia nesta terça-feira a etapa maratona com dois dias de duração. Ao final do dia, os carros, motos e UTVs são colocados em regime de parque fechado, sem a chance de alterações, para a conclusão na quarta-feira.

O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024, com cobertura completa no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!