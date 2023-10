Depois de competir com Alex Palou na Indy Car, Agustín Canapino acredita que o espanhol é "o melhor piloto do mundo ou entre os três melhores" e mais completo que o atual bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen.

O holandês está rumando para a conquista do terceiro Mundial consecutivo, que provavelmente deve chegar no GP do Catar, enquanto Palou conquistou seu segundo título na Indy este ano, se tornando uma referência na categoria americana. E, enquanto alguns como Bernie Ecclestone, já classificam Verstappen como o melhor de todos os tempos, há aqueles que talvez nem o vejam como o melhor atualmente.

Em entrevista à Fox Argentina, Canapino elogiou Alex Palou e falou do seu nível em comparação com o piloto dominante da principal categoria do automobilismo. "Palou é de outro mundo porque é um piloto... para mim, o melhor do mundo, na minha opinião", disse o argentino logo no início. "E se ele não for o melhor, está entre os três.

Agustín Canapino na Indy 500

Ao ouvir essa frase, foi questionado: "Melhor que Verstappen?", e Canapino explicou: "Na minha opinião, ele é mais completo que Verstappen. O que ele faz na IndyCar, para mim, é realmente estranho, é uma opinião muito subjetiva".

O piloto de 33 anos, que fez sua estreia na IndyCar este ano com a Juncos Racing, disse: "Verstappen também é outro alienígena, não me critiquem fãs de Verstappen. Mas, para mim, correr em ovais torna os pilotos da IndyCar diferentes, porque o oval é um extremo total, e a F1 não tem isso. É por isso que, para mim, um piloto como Palou, que faz a diferença em todos os tipos de circuitos, em todos os tipos de disciplinas, é um alienígena."

TABELA de PREJU FAKE? Rico Penteado fala sobre supostos GASTOS de SARGEANT por batidas na WILLIAMS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate tensão interna na Mercedes e até quando Pérez 'sobrevive' na Red Bull Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!