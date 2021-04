TCR South America: pilotos e chefes elogiam carros do campeonato

O primeiro teste coletivo do TCR South America no Brasil (destaques no vídeo abaixo) foi um verdadeiro sucesso entre pilotos e chefes de equipe. Realizada no Circuito Panamericano, perto de São Paulo (SP), a atividade reuniu nove carros de quatro montadoras e mostrou que as máquinas da categoria continental prometem agitar as corridas da temporada inaugural.

O ensaio foi amplamente elogiado pelo organizador das etapas brasileiras do TCR South America, Maurício Slaviero, mas agradou principalmente os competidores, que destacaram as características dos carros preparados pelas escuderias do País.

Os modelos são os seguintes: o Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, da PropCar; o Audi RS 3 LMS TCR, da Onze Motorsports e da MC Tubarão; o Honda Civic Type R TCR, da W2 Racing; e o Hyundai Elantra N TCR, da Piquet Sports.

Teste coletivo do TCR South America Photo by: Divulgacao

Honda

Ex-pilotos da Stock Car, Raphael Reis e Guga Lima testaram o Civic da W2 Racing e destacaram as qualidades da máquina. Reis representará a equipe em 2021 e Lima não descarta competir no TCR South America neste ano.

"Foi o primeiro contato, tanto meu quanto da equipe, com o carro", afirmou Reis ao Motorsport.com. "Então, foi muita aprendizagem. Acho que a gente está aprendendo muito... Em cada saída (à pista), estamos evoluindo, conseguindo já uma velocidade boa. Então, é bastante satisfatório, estamos felizes. E a expectativa é essa: quanto mais quilometragem, mais aprendizado. Acho que a gente vai ser bem competitivo."

"Bem no começo da minha carreira, quando eu saí do kart, guiei carros com tração dianteira. Depois eu fui para a tração traseira, então estou reaprendendo a guiar com a tração dianteira, mas eu gosto bastante. Estou feliz, encaixa com meu estilo de guiar", completou.

Lima afirmou: "Foi meu primeiro teste com carros de tração dianteira. Achei o carro muito bacana e muito bonito, além de ter um bom grip. Estar de volta às pistas é muito bom, ainda mais num carro desse, que é bem legal de guiar."

"Estou de olho no TCR e é por isso que estou aqui treinando. É uma possibilidade e uma categoria em que eu vejo muito futuro. Vai crescer ainda mais, correndo fora do Brasil, passando por Argentina, Uruguai e Chile, uma oportunidade única", destacou o piloto.

Audi

Confirmado como piloto da Onze Motorsports, o experiente Adalberto Baptista aprovou o teste: "O carro me surpreendeu muito, achei que tivesse menos potência do que tem. Assim que eu saí na pista, eu já senti que o carro é bem mais forte do que eu imaginava."

"Gostei muito e estou com uma baita expectativa para a temporada começar logo, rápido, e ser o sucesso que [o TCR] é no mundo inteiro. Eu nunca andei com tração dianteira, vai ser a primeira vez, mas também acho que isso não deve interferir tanto."

"Algumas pistas eu conheço, mas a categoria vai correr em muitas pistas que eu não conheço... Mas, nas que eu conheço, certamente vai ajudar me bastante. E a experiência, 'horas de voo', é sempre importante, então vamos para mais essa", completou ao Motorsport.com.

Quem também falou sobre o RS 3 LMS TCR foi o chefe da Onze Motorsports, Nonô Figueiredo. "Tanto para a categoria quanto para a minha equipe, foi muito positivo. Serviu para o Adalberto se acostumar um pouco mais com o carro, embora ele já tivesse feito um treino em Interlagos. Serviu também para o Rodrigo Baptista experimentar o Audi e ter também a primeira experiência com um carro de TCR", afirmou.

Correu tudo muito bem. É uma pista onde ninguém tinha muita informação, então é difícil avaliar performance. Mas é uma pista que se mostrou bastante interessante para que a gente possa voltar aqui outras vezes e desenvolver o carro. É uma pista segura, que atendeu as necessidades, tem curvas rápidas, lentas... Então, funcionou para mim e para todo mundo", seguiu o piloto e dirigente.

"Para a categoria, sem dúvida nenhuma é um marco ter nove carros aqui no primeiro teste oficial. Além de um teste, foi uma apresentação de quatro marcas diferentes. Então, o campeonato já começou mostrando força. Acredito e espero que a gente só cresça daqui para frente, mesmo em um ano difícil como esse. Os desafios são bem grandes, pelo momento que a gente vive. Estruturar uma equipe nesse momento é difícil."

"Mas se vislumbra bons resultados para os próximos anos. É uma categoria moderna, estruturada, teve sucesso por onde passou, então, acredito que aqui no Brasil e na América do Sul não vai ser diferente", completou Nonô.

Alfa Romeo

Chefe da PropCar, Darcio dos Santos comentou a experiência de testar o Giulietta Veloce TCR: "A sensação é muito boa.... Os Alfas têm uma cara de bravo, parece que querem 'engolir' o carro da frente."

"Foi muito legal se habituar com o carro e com o modo de pilotar. Foi muito emocionante. Estou bastante contente, feliz e otimista com o campeonato. O desempenho foi excelente. O carro mostrou que, quanto mais 'dentro' você freia, mais ele 'pára'. Nós chegamos a algumas conclusões com os testes em relação àquilo que a gente tem de trabalhar para poder desenvolver bem o carro", destacou ao Motorsport.com.

Hyundai

Campeão mundial do Jaguar I-Pace eTrophy e de volta à Stock Car em 2021, Sérgio Jimenez foi quem testou o Elantra da Piquet Sports. Ao lado do colega Augusto Farfus, 'Serginho' será um dos responsáveis pela equipe no TCR South America.

Como time ainda não tem pilotos definidos, Jimenez testou os Hyundai e falou ao Motorsport.com sobre a experiência: “O carro me surpreendeu positivamente, por ser dianteiro. Tem bastante tração e freada muito boa também.

"Tive a felicidade de andar nos dois Hyundai Elentra da nossa equipe e tudo funcionou bem, não tivemos nenhum problema em 50 voltas com os dois carros. Eu estou bem contente nesse primeiro dia.”

Pilotos envolvidos no teste coletivo:

Honda:

Raphael Reis*

Gabriel Lusquiños

Thiago Marques

Guga Lima



Audi:

Marcio Basso*

Guilherme Reischl*



Hyundai:

Pedro Aizza

Sérgio Jimenez

Beto Monteiro

Rodrigo Baptista



Audi:

Adalberto Baptista*

Rodrigo Baptista



Alfa Romeo:

Fabio Casagrande*

*Competidores confirmados na temporada 2021

